Rescatan una perra en el incendio de una casa en Palma

Una agente, con el animal rescatado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha rescatado a una perra en el incendio de un domicilio en Palma.

Según han informado en un comunicado, la intervención se produjo el pasado martes, sobre las 09.19 horas, en un incendio declarado en la planta baja de un edificio de cuatro plantas situado en la calle Mussol.

Una llamada al 092 alertó sobre la salida de humo del interior del inmueble. En pocos minutos, los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) se desplazaron al lugar y confirmaron la presencia de humo denso.

Ante la falta de respuesta a las reiteradas llamadas a la puerta, se activaron los Bomberos de Palma y una ambulancia del 061 de manera preventiva. Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) llegó para dar apoyo.

Una vez llegaron los bomberos, consiguieron acceder al domicilio por una ventana y sofocar un fuego eléctrico que, al parecer, se había originado a causa de un altavoz situado en el armario de una habitación.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron a un perro de pequeñas dimensiones en el interior de una habitación llena de humo y lo rescataron.

Los hechos se produjeron mientras los propietarios no se encontraban en el domicilio. Ante esta situación, se solicitó la presencia del personal del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal (Csmpa). Antes de llevar a cabo el traslado, la propietaria del inmueble y del animal acudió al lugar y se hizo cargo del perro.