Las reservas hídricas en las Baleares suben al 49% en diciembre

Mapa de las reservas hídricas de Baleares en diciembre de 2025 - CAIB

La mejora del índice sitúa a la unidad de demanda de Manacor-Felanitx en escenario de normalidad PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas en las Baleares han subido al 49% en el mes de diciembre en Baleares, una mejora del índice que ha situado a la unidad de demanda de Manacor-Felanitx en escenario de normalidad.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha informado que el mes de diciembre ha cerrado con un nuevo aumento de las reservas hídricas en las Baleares, que se sitúan en el 49%, un punto más que en noviembre. Pese a esta mejora, el nivel actual continúa tres puntos por debajo del registrado en el mismo mes de 2024, cuando las reservas alcanzaban el 52%.

Por islas, Mallorca ha pasado del 48% al 49%, Menorca del 44% al 46% e Ibiza del 47% al 48%, consolidando una evolución positiva al cierre del año.

En cuanto a las unidades de demanda (UD), ocho presentan incrementos: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Sur, Ibiza y Formentera. Los aumentos más significativos se dan en Manacor-Felanitx, que se consolida en situación de normalidad, y en Tramuntana Sur, que muestra una mejora destacada respecto al mes de noviembre.

Actualmente, el 23% del territorio --Formentera, Migjorn y Manacor-Felanitx-- se encuentra en situación de normalidad; el 60,8% --Menorca, Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur e Ibiza-- permanecen en prealerta; y el 16,2% --Es Pla y Artà-- continúa en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,421, un valor inferior al registrado hace un año (0,460) y hace dos años (0,437), lo que refleja una situación todavía contenida, aunque con una evolución favorable en el corto plazo.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), diciembre ha sido un mes húmedo en el conjunto de las Islas, con una precipitación media de 88,9 l/m2 frente a los 71,1 l/m2 habituales.

Por islas, Mallorca ha registrado 83,3 l/m2, Menorca 95,9 l/m2, Ibiza 78,5 l/m2 y Formentera 53,8 l/m2, todas ellas por encima de los valores normales del periodo.

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 102% en el conjunto de las Baleares. Por islas, éste ha sido del 96% en Mallorca, del 110% en Menorca y del 137% en Pitiusas.

En cuanto a las temperaturas, diciembre ha sido un mes muy cálido en Baleares, con una temperatura media de 12,4 ºC y una anomalía de +1,1 ºC respecto a los valores habituales.

Atendiendo a la situación actual y a la época del año, las previsiones apuntan a que durante el mes de enero las reservas hídricas continúen aumentando a nivel de Baleares, sin que se esperen cambios relevantes de escenario a corto plazo, aunque podría consolidarse la mejora en algunas unidades de demanda.