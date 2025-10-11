Las reservas hídricas suben al 44% en septiembre en Baleares

Mapa de las reservas hídricas de Baleares en septiembre de 2025 - CAIB

El mes se ha considerado normal en conjunto en cuanto a lluvias y muy cálido en términos de temperatura, según datos de la Aemet

Las unidades de demanda de Artà e Ibiza entran en escenario de alerta

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas de Baleares han subido al 44% en septiembre, tres puntos por encima del registro del mes anterior (41%) y dos puntos menos que el porcentaje registrado hace un año (46%).

En nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que septiembre ha finalizado con unas reservas hídricas del 44% en Baleares, tres puntos por encima del registro de agosto (41%). Por islas, Mallorca ha pasado del 43% al 45%, Menorca del 34% al 41% e Ibiza del 27% al 26%. La situación global del archipiélago es dos puntos inferior a la registrada hace un año (46%).

Estos datos muestran una estabilización de la situación hídrica tras los meses de verano, coincidiendo con un inicio de otoño caracterizado por una mayor regularidad en las precipitaciones. Aun así, la situación sigue siendo desigual según las zonas, con algunas unidades de demanda que todavía presentan indicadores de tensión.

Hay dos cambios de escenario: las unidades de demanda de Artà e Ibiza entran en el escenario de alerta. Así, solo una UD (Formentera) se mantiene dentro del escenario de normalidad, seis UD --Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud-- están dentro del escenario de prealerta, y las UD Es Pla, Artà e Ibiza se hallan dentro del escenario de alerta.

El valor global del índice de la Demarcación Hidrográfica es de 0,337, una cifra inferior a la de hace un año (0,365) y también a la de hace dos años (0,429).

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de septiembre se ha considerado normal en cuanto a precipitaciones en todo el archipiélago balear, con una media de 67 l/m2 frente a los 61 l/m2 habituales. Por islas: Mallorca se ha definido como normal (58 l/m2 frente a 66 l/m2), Menorca como seca (43 l/m2 frente a 59 l/m2), e Ibiza (150 l/m2 frente a 61 l/m2) y Formentera (121 l/m2 frente a 43 l/m2) como muy húmedas.

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 96% --Mallorca 96%, Menorca 88% y Pitiusas 107%--, un dato que confirma una tendencia ligeramente inferior a la media climática, pese a la mejora puntual registrada en septiembre en las islas Pitiusas.

En cuanto a las temperaturas, el mes de septiembre se ha clasificado como muy cálido en todas las islas, con una temperatura media de 23 ºC y una anomalía de +1 ºC respecto a la media climática. Esta circunstancia ha contribuido a mantener un cierto nivel de evaporación, pero sin impacto significativo sobre las reservas gracias a las lluvias registradas a final de mes.

Teniendo en cuenta la situación actual y la época del año, se prevé un ascenso de las reservas durante el mes de octubre, especialmente si las precipitaciones siguen el patrón habitual del otoño.