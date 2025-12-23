Residencias de la Fundación de Atención a la Dependencia celebran las fiestas con platos tradicionales y producto local. - CAIB

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha previsto para estas fiestas menús con platos tradicionales de las Islas con preferencia por el producto local.

Las seis residencias que gestiona directamente la Fundación son Son Tugores (Palma), Son Güells (Palma), Son Llebre (Marratxí), Can Raspalls (Sant Josep), Can Blai (Santa Eulària) y Sa Serra (Sant Antoni).

Las fechas con menú especial serán la cena de Navidad, el 24, el desayuno y la comida de Navidad, el 25, la cena de Año Nuevo y las comidas del 1 y el 6 de enero, según ha explicado en nota de prensa la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

En las tres residencias de Mallorca el día 25 habrá para comer la tradicional Sopa de Navidad y, en el caso de Son Llebre y de Son Tugores, 'porcella amb patató'.

El día 1 de enero habrá arròs brut en Son Tugores mientras que, en Nochebuena, de postre habrá tronco en Son Güells. Ese día 24, en Son Llebre, habrá 'escaldums d'indiot'.

En cuanto a los tres centros de Ibiza, el menú será el mismo. Entre otros platos, la Nochebuena habrá pavo relleno para cenar, y sopa de galets y sofrit pagès con butifarró el día de Navidad para comer.

Ese día, para merendar, habrá la tradicional salsa de Nadal ibicenca. La segunda fiesta de Navidad, el día 26, se servirá flaó de postre y el día 1, greixonera. En todas las residencias de Mallorca e Ibiza habrá uvas para dar la bienvenida al 2026 y, el día 6, de postre, roscón de Reyes.

En todos estos menús se tiene en cuenta la variedad de dietas según las especificidades de cada usuario o usuaria y, del mismo modo como en los menús de todo el año, se proporciona una nutrición adecuada con criterios dietéticos.

ACTIVIDADES PREVIAS EN TODAS LAS RESIDENCIAS

Por otra parte, estos días previos, las personas usuarias y los trabajadores de los centros han realizado actividades navideñas, como el mercado con productos realizados por los usuarios del Centro ocupacional Sa Riera de Palma, visitas a las luces de Ibiza, una actividad que ha contado con la colaboración del Gremio de taxistas y ayuntamientos de la isla, o actividades con alumnos de los centros educativos, como es el caso del CIFP Son Llebre y la residencia que lleva el mismo nombre.

El chef Luis Sábado cocinará este martes una comida solidaria en Sa Serra, en la que los residentes podrán degustar una crema de verduras con langostinos, filete de gallo con salsa de cítricos y, de postre, tronco de Navidad.