Restauración CAEB rechaza la prohibición de fumar en las terrazas porque podría "restar competitividad" en el turismo

Terraza en el paseo del Born de Palma. - CAEB

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Restauración Mallorca CAEB ha mostrado su rechazo a la propuesta de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, al considerar que es una medida "desproporcionada" que "restaría competitividad" a Mallorca como destino turístico y tendría un "impacto directo" sobre la rentabilidad de miles de establecimientos.

Este es el posicionamiento que sostenido la agrupación empresarial ante la nueva ley antitabaco planteada desde el Ejecutivo central, en la que se recoge esta restricción entre otras.

En una nota de prensa, la asociación ha compartido el objetivo de "proteger la salud pública" pero ha apuntado que extender la prohibición a todos los espacios exteriores "no responde a un criterio de proporcionalidad" y puede tener "importantes consecuencias económicas" en un territorio donde el turismo y la restauración "constituyen uno de los principales motores de riqueza y empleo".

En Baleares, han calculado que la contribución directa e indirecta del turismo supera el 40% del PIB regional, mientras que las actividades vinculadas al comercio, el transporte, la hostelería y el ocio representan más del 41% de la estructura productiva del archipiélago, "muy por encima de la media nacional".

A ello se suma que Mallorca es el "principal motor turístico de Baleares", al concentrar más del 71% de los visitantes que recibe el archipiélago y generar más del 72% del gasto turístico total, en un contexto en el que Baleares recibieron más de 19 millones de turistas en 2025.

"La terraza no es un espacio accesorio para la hostelería mallorquina, forma parte del propio producto turístico. Limitar su funcionamiento sin valorar el impacto económico supone perjudicar a un sector que sostiene miles de empresas, empleos y buena parte de la economía de la isla", han argumentado desde Restauración Mallorca CAEB.

La patronal ha alegado que España ya se encuentra entre los países con "mayor nivel de cumplimiento de las políticas internacionales de control del tabaquismo" y considera "innecesario" endurecer la regulación "sin evaluar previamente sus consecuencias económicas y sociales".

Además, han advertido que la propuesta situaría a España en una posición "más restrictiva" que otros destinos turísticos competidores del Mediterráneo. Francia, por ejemplo, ha excluido expresamente las terrazas de bares y restaurantes de su reciente ampliación de los espacios sin humo, lo que "preserva así la actividad hostelera".

Para Restauración Mallorca CAEB, una prohibición total en las terrazas puede afectar a "la experiencia del visitante internacional" y "restar competitividad" a Mallorca frente a otros destinos europeos donde sí está permitido fumar en espacios abiertos.

Otro de los aspectos que más preocupa al sector es que la futura normativa traslade a los empresarios la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la prohibición en espacios abiertos.

La asociación ha sugerido que es "inviable" exigir a los establecimientos que asuman funciones propias de la autoridad en terrazas con un tránsito continuo de personas, exponiéndoles además a sanciones de hasta 10.000 euros por conductas realizadas por terceros.

En ese sentido, han solicitado que, si finalmente se mantiene alguna limitación en espacios exteriores, la responsabilidad "recaiga exclusivamente sobre la persona que incumpla la norma y no sobre el titular del establecimiento".

Por estos motivos, Restauración Mallorca CAEB ha propuesto mantener la prohibición de fumar en todos los espacios interiores y permitir el consumo en terrazas y otros espacios completamente abiertos mediante criterios "objetivos que puedan establecer los propios establecimientos".

Los restauradores han pedido que cada establecimiento pueda definir zonas diferenciadas para fumadores y no fumadores y que se fijen distancias mínimas o separaciones entre ambas áreas cuando resulte necesario. Del mismo modo, esto debería ser extensible a las terrazas de locales de ocio y salas de fiesta.

Desde Restauración Mallorca CAEB han asegurado que el sector atraviesa además un momento "especialmente complejo", marcado por el incremento de costes, la reducción del consumo y la pérdida de rentabilidad que "ya afectan a numerosos establecimientos de Baleares".