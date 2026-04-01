Restauradores y hoteleros de Playa de Palma afrontan la guerra de Irán con "contención de precios" e "incertidumbre"

Terrazas frente a un hotel de Playa de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los restauradores y los hoteleros de Playa de Palma han hecho balance de los efectos que tiene la guerra de Irán y Oriente Próximo en el sector y mientras los primeros abogan por la "contención de precios", los segundos hablan de una "incertidumbre".

Así se han pronunciado el presidente de CAEB Restauración, Juan Miguel Ferrer, y el presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP), Pedro Marín, en una rueda de prensa ofrecida por el comienzo de la temporada turística en la zona y por las consecuencias del conflicto.

Ferrer ha sostenido que, con motivo de la situación geopolítica mundial, habrá "más estrés" en las carteas de los clientes, por lo que esperan "consumos moderados". Además, ha alertado que la inflación es algo que "afecta mucho a la restauración" pero ha aseverado que "no ha habido restaurador que haya subido los precios" con motivo de la guerra.

De este modo, ha señalado que la guerra "afecta a todos" y ha incidido en que Mallorca "puede salir perjudicada" por los altos costes que pueda implicar en el transporte.

No obstante, Ferrer ha resaltado que la premisa en el sector es apostar por la "contención de precios" para ser "atractivos" y por tanto ha alegado que estas subidas de los costes las asumirán "las cuentas de resultados".

En cuanto a si el estallido de la guerra podría suponer un aumento del número de turistas que visiten la isla, ha relatado que hace 20 o 30 años cuando había atentados en otras zonas turísticas, los turoperadores desviaban la demanda a otras zonas.

El representante de la patronal de la restauración ha indicado que, actualmente, el efecto que producen estos eventos es que la gente con intención de viajar tienda al ahorro y lo ha asemejado a la situación provocada por la guerra de Ucrania, cuando ha comentado que se creo "escepticismo".

Por parte de los hoteleros, Marín ha apuntado que la "incertidumbre" que tienen se debe al encarecimiento que pueda haber en el combustible que se usa en el transporte aéreo y marítimo.

Aún así, ha indicado que en un primer análisis global que han hecho "no les ha afectado" en cuanto a las reservas con "números parecidos" a otros años.

En la zona, el turismo mayoritario es alemán y aunque el país está en recesión desde hace tres años, ha defendido que los viajes están "consolidados".

Al mismo tiempo, ha argumentado que cuando hay una guerra los alemanes se decantan por hacer turismo de interior o van a los países cercanos como Países Bajos, Luxemburgo o al mar del Norte.

Preguntado por cuánto pueden mantener los previos si se alarga el conflicto, Ferrer ha comentado que "habrá que ver cuánto puede aguantar la inflación".

Uno de los problemas que enfrentan sería la subida del precio del gas para las cocinas, algo sobre lo que ha puesto el acento en el ataque de Irán a la refinería de gas de Ras Laffan en Catar, que ha pronosticado que afectará al abastecimiento "en los próximos tres años".

Para el representante de los hosteleros, lo importante es que "fluyan las mercancías" y que no se establezcan racionamientos pero también que no suban productos básicos como el aceite de oliva, que tras la guerra de Ucrania ha calculado que subió un 85%.