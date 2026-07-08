Retenciones en la Vía de Cintura y la autopista de Andratx por un accidente y un camión averiado

Retenciones en la Ma-1.
Retenciones en la Ma-1. - DGT
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 10:18
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   PALMA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Vía de Cintura y la autopista de Andrax sufren este miércoles retenciones por un leve accidente y un camión averiado.

   Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) dos coches han sufrido un leve accidente en la autopista de Andratx, justo antes de acceder al túnel de Génova, lo que provoca retenciones de unos cinco kilómetros que llegan hasta Costa de'n Blanes.

   Al mismo tiempo, un camión ha quedado averiado en la autopista de Llucmajor a la altura del palacio de Congresos, lo que provoca retenciones en la Vía de Cintura en la incorporación a esta autopista.

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