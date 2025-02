Riera asegura que nunca ha tenido quejas durante los 10 años que ha compatibilizado ser funcionaria con cargos políticos

El PSIB dice que la polémica es fruto de la "codicia" de la 'popular' y MÉS cree que debería ser reprobada y cesada PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consellera del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha asegurado que durante los diez años que ha compatibilizado su puesto como funcionaria en la administración autonómica con cargos políticos como el que ahora ostenta nunca ha tenido quejas.

También ha acusado a los partidos de la oposición de emprender una "cacería" contra su persona después de que les hayan "salido mal" las que llevaron a cabo contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicenç Marí, y el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez.

"Hace diez años que estoy en dedicación parcial, y hace 30 que soy funcionaria de carrera en la administración autonómica. Nunca he tenido problemas para ejercer mis tareas de representación pública, que es un deber inexcusable que tenemos los consellers de cara a los mallorquines, y nunca he tenido quejas en mi trabajo", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del pleno de la institución insular.

En todo ese tiempo, ha puntualizado, ha compatibilizado ambas funciones bajo la dirección de conselleras como la actual portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, y directores generales socialistas.

"Yo he respetado a otros portavoces que también son funcionarios y tenían dedicación parcial, como Andreu Alcover (portavoz del PSIB entre 2019 y 2023), con el que he compartido ruedas de prensa y tertulias de radio y televisión durante los últimos diez años", ha indicado Riera.

La portavoz 'popular' ha recriminado a la oposición que haga "política del fango" con ataques personales dirigidos hacia su persona por un asunto que ha considerado "privado o particular" de cada uno". "En política siempre hay que confrontar ideas y no trabajaré para destruir a personas", ha subrayado.

EL CASO RIERA, EN EL PLENO

Aunque en el orden del día no estaba previsto que el pleno insular debatiera acerca de la supuesta incompatibilidad laboral de Riera, los consellers del PSIB y MÉS per Mallorca han introducido el tema durante la votación de una moción para solicitar la reprobación de Rodríguez.

"Dedicaré mi primer minuto a hablar del caso Riera, que es fácil de explicar: se llama codicia. Todo empieza porque para ella el 50% de dedicación parcial era poco y forzó el 75%", ha dicho el portavoz adjunto socialista, Javier de Juan.

Eso, ha argumentado, es lo que hizo "saltar todas las alarmas" y lo que ha desembocado en unos titulares de prensa que han provocado --a su juicio-- que los miembros del PP pasen "vergüenza".

"Usted no ha pedido la compatibilidad porque no quiere que el informe certifique que usted puede ser compatible, pero con dos limitaciones: el horario y el sueldo. La compatibilidad le dirá que no puede ejercer el cargo de portavoz por las mañanas, y eso no es posible si quiere hacerlo mínimamente bien", ha concluido De Juan.

El portavoz de los ecosoberanistas, Jaume Alzamora, ha considerado que la moción de reprobación, en vez de estar dirigida a Rodríguez --cuyo caso de supuestas coacciones y amenazas a funcionarios ha sido archivado--, debería ser contra Riera.

"Si esta sala tiene que poner nombre y apellidos a un cese es el de la portavoz del PP", ha agregado Alzamora, quien ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aceptado que se debatiera una moción para reprobar la 'popular'.

El portavoz de MÉS per Mallorca ha asegurado que Riera no tiene "tiempo material" para cumplir con los horarios de sus dos puestos de trabajo y, para ejercer su labor como portavoz, "abandona" su puesto como funcionaria. "Y tiene dos salarios públicos mientras mucha gente no puede pagar el alquiler", ha añadido.

Ha sido la propia Riera, quien ha intervenido en nombre del grupo 'popular', la que ha salido al paso de las acusaciones de la oposición, quienes ha lamentado que se dediquen a hacer "política de destrucción del contrario" con "chulería y falsedades".

EL GOVERN DEFIENDE SU COMPATIBILIDAD

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Maria Estarellas, compareció el miércoles en sede parlamentaria para defender la compatibilidad laboral de Riera.

Al ser elegida como consellera insular, indicó Estarellas, Riera notificó a la administración autonómica que ostentaría este cargo político en régimen de dedicación parcial (al 75 por ciento) mientras seguía ocupando su cargo como jefa de servicio de gestión de personal y acción social en la Dirección General de Función Pública (al 100 por cien).

Al conocer las acusaciones acerca del incumplimiento horario de Riera por artículos de prensa, detalló, solicitó al director general de Función Pública que certificara si la compatibilidad era correcta. Éste, aseguró, le dijo que en cumplimiento de la normativa estatal no era ni siquiera necesario, lo que demostraría su compatibilidad.

Tanto MÉS per Mallorca como el PSIB aseguran que Riera no cumple con su horario como funcionaria y dedica ese tiempo a labores propias de su papel como portavoz del PP. Pese a ello, según ambos partidos, cobra cerca de 130.000 euros anuales.

Estarellas, en cualquier caso, defendió que no tenía constancia de ningún tipo de irregularidad cometida por Riera y se comprometió a exigir un mayor control sobre el cumplimiento horario de todos los funcionarios autonómicos.