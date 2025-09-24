Roca reivindica el proyecto 'Les Elegides' para reforzar la participación de las jóvenes en la política local

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, participa en la conferencia internacional 'Reconfigurar el poder para la igualdad: la participación política de las mujeres y el futuro de la democracia'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto en valor el proyecto 'Les Elegides' --desarrollado por la institución insular-- para reforzar la participación de las jóvenes en la política municipal.

La representante insular ha participado este martes y miércoles, en la conferencia internacional 'Reconfigurar el poder para la igualdad: la participación política de las mujeres y el futuro de la democracia', organizada por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Estocolmo.

Roca ha intervenido como ponente en la sesión 'Liderazgo joven: impulsar la transformación democrática local', junto con lideresas internacionales como la jefa del distrito de Porto-Novo (Benín), Gertrude Dossa, la comisionada nacional de la Comisión de la Mujer de Salga (Sudáfrica), Nomvuyo Patricia Mposelwa, la alcaldesa de Kanchibiya (Zambia), Kanungwe Kanyanyamina Chota, la concejala municipal de Tuguegarao (Filipinas), María Marjorie Martin-Chan, y el concejal de la región de Ostergotland y miembro del consejo de administración de Salar (Suecia), Emil Broberg.

En su intervención, Roca ha defendido la experiencia del Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat y del proyecto 'Les Elegides' como ejemplo de cómo la cooperación descentralizada puede convertirse en "motor de igualdad y de transformación democrática".

"Desde Mallorca, y especialmente desde el Fons Mallorquí en todo el mundo, se defiende que la participación activa de las mujeres en la política local es una contribución imprescindible a las grandes agendas internacionales de igualdad y sostenibilidad", ha destacado.

Además, Roca ha puesto en valor la tutoría política entre mujeres electas como estrategia para "garantizar la continuidad del liderazgo local" y "reforzar la participación de las jóvenes en la política municipal".

"Las concejalas y regidoras con más trayectoria deben acompañar a las más jóvenes, al compartir conocimientos prácticos y abrir camino en espacios que todavía hoy siguen marcados por dinámicas tradicionalmente masculinas", ha defendido.

Cabe destacar que el Consell de Mallorca ya fue reconocido internacionalmente, el pasado mes de abril, por este programa pionero en la 4ª de los PlatfomAwards, unos galardones europeos que distinguen las mejores prácticas en materia de cooperación descentralizada.

El proyecto 'Les Elegides', impulsado por el Fons Mallorquí del Consell de Mallorca, se ha consolidado como una red internacional de mujeres electas locales que une experiencias del norte y del sur global.

Entre sus principales hitos destacan el primer Encuentro Internacional en Mallorca con 80 mujeres de ocho países; la asesoría a 26 municipios en Bolivia en políticas con enfoque de género y apoyo a redes de mujeres en Perú; la Creación del Grupo Motor en Mallorca y firma de la Declaración de 'Les Elegides' en Bolivia, con la participación de 62 mujeres electas y el reciente lanzamiento de la web www.leselegides.org, Premio Plataforma como proyecto transformador este 2025. Cabe destacar que el Consell de Mallorca y el Fons Mallorquí organizan, en pocas semanas, el próximo 6 y 7 de noviembre, la Segunda Trobada Internacional en Palma.

Además de su ponencia, Roca ha participado durante estos días en diferentes sesiones de la conferencia internacional, como 'El papel de las redes locales de mujeres electas', donde se destacó el papel del Fons Mallorquí como plataforma articuladora de alianzas internacionales; 'El movimiento municipal lidera el camino hacia la igualdad', que puso de relieve el potencial transformador de los gobiernos locales en materia de igualdad; y 'Caminos convergentes: Acción local, agendas globales', donde se vinculó la acción del Fons en proyectos de cooperación descentralizada con las grandes agendas internacionales de igualdad y sostenibilidad, entre otras.