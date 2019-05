Rosa Cursach: "Debemos reflexionar sobre por qué los partidos territoriales de Baleares no llegan a Madrid"

Publicado 29/04/2019 11:42:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Veus Progressistes al Senado, Rosa Cursach, ha sostenido este lunes que la formación debe "reflexionar" sobre los motivos por los que "los partidos territoriales" de Baleares "no consiguen representación" en las Cortes Generales.

"Debemos hacer una reflexión sobre qué pasa en Baleares cuando hay otras comunidades en las que los partidos de ámbito territorial obtienen representación partidos y aquí no", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Cursach ha resaltado que en las Islas la tendencia es votar a partidos estatales en las elecciones generales. "En estos comicios las fuerzas territoriales no han sido tan potentes como en otras ocasiones, a excepción de los resultados en Catalunya y en el País Vasco", ha apuntado.

Respecto a los resultados conseguidos por la coalición integrada por MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana de Mallorca, la también directora del Institut Balear de la Dona (IBD) ha señalado que "no han sido los resultados esperados" ya que según ha sostenido "ha primado el voto útil a partidos estatales", en referencia al PSOE y a Unidas Podemos.

"Nos hemos quedado muy lejos del Congreso y a las puertas del Senado", ha expresado Cursach, quien ha añadido que la coalición con Unidas Podemos al Senado en la circunscripción de Mallorca ha sido "muy positiva" al quedarse a poco más de 2.500 votos de conseguir el tercer senador electo por la Isla.

"Que todas las fuerzas de izquierdas de Mallorca nos hayamos presentado juntos al Senado ha sido muy positivo", ha considerado, además de reiterar que la formación ya está trabajando de cara a las elecciones municipales, insulares, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

"PREOCUPACIÓN" POR LA ENTRADA DE VOX EN LAS INSTITUCIONES

En otro orden de cosas, Cursach ha considerado que es una "excepción" que en Baleares se hayan conseguido cinco diputados de fuerzas de izquierdas, hecho que ha tildado de "positivo". Sin embargo, la directora del IBD ha mostrado su "preocupación" por la entrada de Vox en las instituciones.

"No podemos estar tan satisfechos como en otras comunidades en las que la extrema derecha no ha obtenido representación, no es satisfactorio que Vox entre en las instituciones", ha declarado.

"Los resultados de Vox son preocupantes, pero se debe remarcar que esto no necesariamente tiene correspondencia en las elecciones autonómicas", ha considerado Cursach al ser preguntada por los más de 25.000 votos de Vox en la Part Forana de Mallorca.

Por otro lado, la directora del IBD ha mostrado su "preocupación" por la posibilidad de que el PSOE pacte con Ciudadanos a nivel estatal en relación a las políticas de igualdad.

"Aún se deben analizar los datos, pero ha habido un voto de las mujeres a las izquierdas y me preocupa un posible pacto entre PSOE y CS porque la confianza de las mujeres depositada en el PSOE no se vería reflejada", ha alertado.

Cabe recordar que la coalición Veus Progressistes ha conseguido un total de 25.384 votos en Baleares en las elecciones al Congreso, lo que un 4,9 por ciento del total de votos emitidos en las Islas mientras que en la circunscripción de Mallorca al Senado, la coalición ha conseguido 72.493 votos, un 18,04 por ciento, quedándose a 2.553 votos del tercer senador electo por Mallorca que finalmente se ha llevado la 'popular' María Salom.