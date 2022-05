Rosa Díez: "Todo nacionalismo tiene una base racista"

La política señala a Pedro Sánchez como "un traidor" por "pactar con enemigos jurados y mortales de la democracia"

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La fundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, considera que "todo nacionalismo tiene una base racista", algo que relaciona con "la admiración que sentía" el nacionalismo vasco "por los nazis".

Esta es una de las tesis que la política recoge en su nuevo libro 'Maquetos', de la editorial La Esfera de los Libros, que ha presentado este jueves por la tarde en el Real Club Náutico de Palma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Díez recuerda que la palabra 'maquetos' "es el término despectivo acuñado por Sabino Arana para señalar a quienes llegaban al País Vasco de fuera o a los vascos que no se hacían de la religión verdadera", en referencia al nacionalismo.

Hoy, remarca, "no te llaman maqueto" en el País Vasco, "pero si no eres de la religión verdadera, no eres vasco de primeras". "Queda ese poso racista que está en el nacionalismo", añade.

Precisamente, en su nueva obra, la política repasa la historia de tres generaciones de su familia llegada al País Vasco desde Cantabria tras la Guerra Civil. Apunta que fueron tratados como "extraños" durante años, primero por el franquismo y después por el nacionalismo. "Siempre estamos en lo malo", recuerda Díez que le decía su padre.

UNA RELATO PARA SUS NIETOS

Díez asegura que el texto de 'Maquetos' "no tenía intención de ser un libro", sino que comenzó escribiendo un relato para sus nietos. "Para que cuando estuviera muerta tuvieran la historia de sus bisabuelos en un contexto político", indica.

No obstante, tras conseguir cinco ediciones con su anterior obra, 'La demolición. La gran traición de Sánchez a la democracia', la editorial le pidió un segundo libro. En ese momento, Díez contaba con 40 folios escritos y La Esfera de los Libros consideró que ese texto podía ser una nueva obra.

Según explica, su familia, víctima de la Guerra Civil, llegó al País Vasco desde Santander. Sus padres eran socialistas y republicanos y "hablaban mucho de política" en casa, algo que cree que le ha influido en su conciencia política.

La historia de su familia, de acuerdo con Díez, "se repite en miles y miles de españoles que educaron a sus hijos para evitar una nueva confrontación y para que, muerto Franco, ser capaces de hacer la democracia". Además, afirma que es "una historia no contada, como la de los catalanes," y "sobre la que no se ha escrito". "Conocer la historia es un elemento clave para comprender el presente", resalta.

SEÑALA A SÁNCHEZ COMO "UN TRAIDOR"

Sobre el Gobierno actual, señala que "el problema no es pactar con nacionalistas", sino con "enemigos jurados y mortales de la democracia", en referencia a Bildu, que "no ha condenado a ETA y reivindica su historia de terrorismo". "Sánchez ha pactado con aquellos que quieren destruir la democracia", dice Díez, quien califica al presidente del Gobierno como "un traidor empeñado en derogar el sistema del 78".

Díez cree que el PSOE "dejó de ser un partido nacional que defendía la unidad de la nación" en la época José Luis Rodríguez Zapatero, motivo por el cual ella decidió abandonar dicha formación. "En la medida que el PSOE ha dejado de ser este partido nacional y defensor de la libertad y coincide con nacionalistas en su proyecto, eso se extiende como la pólvora por toda España", remarca respecto a los nacionalismos en otras comunidades autónomas.

Como ejemplo de ello, la política apunta que la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá', "ha universalizado lo que solo se producía en los lugares en los que gobernaba el nacionalismo directamente": "La educación en el odio y la mentira".

857 VÍCTIMAS ASESINADAS POR ETA

En su libro, Díez también recuerda que el País Vasco fue "tierra hostil" durante muchos años de la democracia por el terrorismo: "De 857 víctimas, 46 fueron asesinadas durante la vida de Franco".

Hoy, resalta, "no nos matan y es un grandísimo avance porque hubo 857 españoles que perdieron su vida en defensa de la libertad y la democracia". "No nos matan gracias al esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la colaboración internacional", concluye.