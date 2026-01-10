Rosa Estaràs (PP) critica que "el sanchismo humilla la igualdad"

La eurodiputada del PP por Baleares y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra - PP

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP por Baleares y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha criticado este sábado, en las Jornadas Interparlamentarias que el Partido Popular celebra este fin de semana en A Coruña, que "el sanchismo humilla la igualdad".

En una nota de prensa, el PP ha informado que la eurodiputada Rosa Estaràs ha intervenido esta jornada en las XXVIII Jornadas Interparlamentarias del PP en A Coruña con una contundente denuncia de la gestión del Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, en materia de igualdad y protección de las mujeres.

Durante su intervención, Estaràs ha alertado de que España atraviesa "un auténtico tsunami de denuncias por acoso a mujeres que sacude al PSOE", subrayando que los casos que se han conocido hasta este momento "no son hechos aislados", a su juicio, "sino la manifestación de un patrón de conducta y de una respuesta sistemáticamente fallida por parte del partido y del Gobierno".

La eurodiputada ha denunciado "el silencio, la inacción y el cálculo político del PSOE" ante las denuncias internas por acoso "que, en muchos casos", ha reprochado la 'popular' a los socialistas, "permanecieron meses sin investigación hasta que salieron a la luz por los medios de comunicación".

"La reacción del PSOE siempre ha sido la misma: silencio inicial, inacción deliberada, cálculo político y protección del partido por encima de las víctimas. Mucha consigna feminista, pero poca decencia. Se habla de "hermana, yo sí te creo", pero solo cuando conviene. Se acude a la Fiscalía solo si el acusado es de otro partido. Cuando el agresor es propio, se calla. Este comportamiento revela un ecosistema interno degradado. Fallos graves en la protección de las víctimas", ha manifestado.

Estaràs ha recordado que entre 2023 y 2025 el sistema español de pulseras antimaltrato presentó fallos graves --dispositivos defectuosos, pérdida de datos, errores de geolocalización y desconexiones-- que, según ha criticado, "pusieron en riesgo a las víctimas de violencia de género" y tuvieron consecuencias judiciales directas, con sobreseimientos y absoluciones de agresores. "Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno no asumió responsabilidades ni sancionó a la empresa adjudicataria", ha denunciado.

En este contexto, ha explicado que el Partido Popular ha llevado el asunto al Parlamento Europeo y ha preguntado en dos ocasiones a la Comisión Europea si supervisará el cumplimiento por parte de España de los estándares europeos de protección de las víctimas, la legalidad de la adjudicación y ejecución del contrato, y la adopción de medidas correctivas.

LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ' Y LA CONCILIACIÓN

La eurodiputada ha calificado de "inadmisible" que la ley del 'solo sí es sí' tuviera que ser modificada apenas 200 días después de su entrada en vigor tras provocar reducciones de condena y excarcelaciones de violadores reincidentes. "Provocó una alarma social y envió un mensaje contrario a la tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres", ha señalado Estaràs.

Asimismo, ha criticado la gestión del Gobierno en materia de conciliación, recordando que la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso reiterado en la transposición de la Directiva correspondiente, lo que supuso una multa de casi siete millones de euros. A su juicio, el Real Decreto-ley aprobado este verano llegó "tarde y mal", ya que mantiene semanas de permiso no retribuidas, incumpliendo la normativa europea.

"Ningún gobierno ha hecho tanto daño a los derechos de las mujeres. El sanchismo humilla la igualdad", ha dicho Estaràs, recordando que el feminismo "no va de izquierdas o derechas, va de decencia, igualdad y coherencia". "Ser sanchista es incompatible con la defensa de los derechos de las mujeres", ha concluido.