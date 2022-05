Rosario Sánchez asegura que una subcomisión está "ultimando" el reglamento del factor de insularidad

PALMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha asegurado este martes que una subcomisión está "ultimando" el reglamento de funcionamiento del factor de insularidad para asegurar las inversiones transformadoras.

En el pleno del Parlament de este martes, durante el debate de las preguntas de control al Ejecutivo, Sánchez ha respondido al diputado del PP Sebastià Sagreras, que ha lamentado que "no se sepa nada" de las inversiones, después de que la comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma no se haya reunido todavía, cuando debía haberlo hecho en el primer cuatrimestre del año.

"No les ha bastado con una comisión que han tenido que crear una subcomisión que parece, como decimos en mallorquín un 'ja et diré coses', o lo que es lo mismo, que los recursos no van a llegar", ha señalado el 'popular'.

Sagreras ha pedido a la conseller que concrete las reuniones y las inversiones y ha propuesto, "si no saben a qué destinar los recursos", inversiones en limpieza de torrentes, inversiones en zonas maduras, para los consells insulares o en el sector primario.

La consellera, por su parte, ha asegurado que la hoja de ruta es el Plan de Inversiones Estratégicas 2030 para transformar el modelo productivo desde todos los puntos de vista.