Rosario Sánchez ve "inaceptable" que en Eivissa haya trabajadores viviendo en tiendas de campaña o caravanas - PSIB

EIVISSA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha considerado "inaceptable" que en Eivissa haya trabajadores viviendo en tiendas de campaña o caravanas.

Sánchez, en un encuentro celebrado este sábado con la militancia socialista de la isla, se ha comprometido a combatir la "gravísima" situación de emergencia residencial que padecen sus habitantes, según ha informado la Federación Socialista de Eivissa en un comunicado.

"En una isla que genera riqueza como la que genera esta isla es inadmisible tener trabajadores viviendo en tiendas de campaña o caravanas. Es una realidad absolutamente indigna", ha subrayado la también secretaria de Estado de Turismo.

La candidata socialista ha destacado la necesidad de "revertir estos siete años de gobierno del PP con Vicent Marí en el Consell y estos tres años de Marga Prohens en el Govern", a quienes ha culpado de hacer que Eivissa sea "el máximo exponente de todos los problemas de Baleares".

Si llega a la presidencia del Govern, ha asegurado, aplicará las medidas necesarias para "frenar la especulación con un derecho fundamental como es la vivienda" y garantizar que las familias ibicencas puedan acceder a un hogar digno.

Asimismo, ha defendido la necesidad de ordenar un sector turístico "absolutamente desordenado, con fiestas en villas, con turismo sin control y sin normas" y de impulsar una justa redistribución de la riqueza.