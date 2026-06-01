Roselló (PSOE) califica de "fracaso absoluto" la política de vivienda del PP en Eivissa: "Solo benefician al alcalde"

Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Eivissa - PSOE

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista de Eivissa (FSE), Vicent Roselló, ha calificado de "fracaso absoluto" las políticas de vivienda del PP y ha exigido la dimisión del alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, por la polémica generada por su vivienda a precio limitado.

"Las políticas del PP solo benefician a los millonarios y al alcalde", ha criticado Roselló en declaraciones a los medios con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido que ha hecho balance de los tres años de gobierno del PP.

Para el socialista, el PP llegó a las instituciones prometiendo soluciones para la vivienda pero que en el Consell d'Eivissa "ya son siete años de despreocupación total y absoluta" del presidente insular, Vicent Marí.

"Tres años en que los precios del alquiler en nuestra isla han subido un 33 por ciento. Tres años en que Baleares ha pasado de tener 100.000 piscinas, pero no vivienda asequible para residentes. Tres años que la única cosa que ha sido capaz de hacer la Conselleria de Vivienda es abrir la puerta de los pisos protegidos a los fondos de inversión", ha dicho.

En cuanto a la polémica por el local de Triguero, el secretario general ha insistido en que "se instaló en una vivienda protegida pensado para familiar con dificultades reales, y cuando quedó al descubierto tuvo que huir a toda prisa". A su criterio, el alcalde "tendría que haber dimitido por vergüenza".

También ha cargado contra el Govern por una enmienda del PP introducida a la ley de proyectos estratégicos para "abrir la vivienda de precio tasado a empresas y fondos de inversión".

"El conseller del PP no ha sido capaz de dar ni una sola explicación sobre por qué el PP ha permitido que las empresas puedan comprar vivienda protegida por primera vez en la historia", ha lamentado, agregando que la Conselleria "no trabaja para las familias de estas islas".

El socialista ha contrapuesto la política del PP balear con los resultados de la regulación del alquiler, asegurando que en Barcelona la compra especulativa de edificios enteros ha bajado un 31 por ciento.

En este sentido, ha defendido que la regulación de los precios del alquiler funciona y ha arremetido contra el PP por "negarse por ideología mientras la gente no puede pagar el alquiler".

"La FSE-PSOE ya tiene las propuestas a punto y haremos saber a la ciudadanía de Eivissa que hay una alternativa", ha concluido Roselló.