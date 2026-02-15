La Rua de Carnaval llena de color y ambiente festivo s'Arracó

Carnaval en s'Arracó. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rua de s'Arracó ha recorrido este domingo la localidad en una jornada marcada por el ambiente festivo, la creatividad y la participación vecinal.

La concentración ha tenido lugar en Henriettas, punto de partida de un desfile muy animado que ha avanzado por la calle principal hasta llegar a la plaza de s'Arracó, donde se ha concentrado el mayor ambiente de la celebración, según ha explicado en nota de prensa el Ayuntamiento de Andratx.

Durante el recorrido han destacado las elaboradas creaciones de los participantes, que han sorprendido por su originalidad y puesta en escena. El desfile ha estado animado por la batucada del colegio Es Molins de s'Arracó.

En cuanto a la participación, el desfile ha contado con varias comparsas y otros disfraces y creaciones inscritos en las diferentes categorías.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, junto a regidores del equipo de gobierno, también han participado durante la celebración, compartiendo la jornada con vecinos y participantes.

Gonzalvo ha destacado "el gran ambiente vivido durante toda la jornada y la creatividad de los participantes", y ha subrayado que "este tipo de celebraciones demuestran la implicación de s'Arracó, poniendo en valor la convivencia y la participación vecinal".