Ruido, botellón y consumo de drogas en La Vileta: "Es desesperante. No podemos dormir"

Vecinos de Sa Vileta denuncia "prácticas incívicas" durante la noche que impiden su descanso - VECINOS PLAZA DE TARENT

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la plaza de Tarent, en Sa Vileta, han denunciado ante el Ayuntamiento de Palma diversas situaciones incívicas que, aseguran, les impiden dormir y les obligan a tomar pastillas o ponerse tapones para conciliar el sueño.

La entidad ha explicado este jueves en un comunicado que la situación "es desesperante" y que estas actuaciones se producen desde el inicio del verano y todos los días de la semana.

La acusación hace referencia a diversos grupos de personas que, según apuntan los vecinos, se reúnen en la plaza de Tarent y en sus alrededores para consumir drogas como cannabis o cocaína.

Asimismo, destacan que hasta tres bares de la zona permanecen abiertos hasta las 01.00 o 02.00 horas de la madrugada, de manera que los gritos de los consumidores y clientes les impiden la conciliación del sueño.

La entidad también ha manifestado que es común que grupos de jóvenes se reúnan en el aparcamiento de la plaza para hacer botellones, lo que implica "más ruido y música hasta altas horas de la madrugada", así como la acumulación de "basura, residuos y restos de orina" en la zona.

Los residentes lamentan también las continuas peleas, discusiones y agresiones que se producen en los bares de la plaza, principalmente entre personas ebrias que incluso se llegan a lanzar objetos de los establecimientos, como vasos, copas o sillas.

En este sentido, temen que "la pasividad y la permisividad" por parte de los organismos públicos provoquen un efecto llamada para que más personas acudan a la plaza para realizar "actuaciones incívicas que perjudiquen el bienestar vecinal".

Los vecinos también denuncian que, "mientras los padres están bebiendo o consumiendo sustancias en el bar, siempre hay menores jugando solos en el parque y gritando hasta altas horas de la noche", lo cual entorpece el correcto descanso de los vecinos.

En paralelo, también están preocupados ante la acumulación de latas de refrescos, vasos y botellas de vidrio y plástico, y restos de comida y vómitos en la plaza.

Los afectados esperaban que la situación mejorase al terminar el verano, pero han constatado que "no está siendo así, sino que es un fenómeno que va todavía a más conforme pasan las semanas".

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

La entidad ha señalado que, pese a haber trasladado diversas quejas al Ayuntamiento, "nunca han recibido respuesta ni soluciones" por parte de la administración local.

Por otro lado, se han puesto en contacto "numerosas veces" con la Policía Local, aunque mantienen que los agentes "destacan por su ausencia" la mayoría de veces que se les avisa por un motivo distinto a una pelea.

Los policías, al acreditar que las agresiones han finalizado, tardan unos pocos minutos en abandonar la plaza, lo que permite que los bares permanezcan abiertos incluso pasada la medianoche. "Cuando los efectivos se van, las personas, los gritos, el ruido y las peleas vuelven", insisten.

Por todo ello, los vecinos exigen al Consistorio que "tomen en consideración" las quejas, actúen para garantizar el bienestar de los residentes y cumplan la ordenanza de cierre de los bares a las 23.00 horas.

A la Policía Local le piden que asista a la plaza siempre que se les llame por cualquier situación incívica y que permanezca "más de tres minutos" para asegurar la zona y obligar a cerrar los bares, entre otras demandas.

"Hemos tenido paciencia, pero ya van muchos meses sin dormir", ha concluido la entidad.