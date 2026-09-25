Sacar Pecho: documental mallorquín sobre el cáncer de mama llega al Parlamento Europeo

Un documental mallorquín sobre mujeres con cáncer de mama llegará al Parlamento Europeo el próximo 29 de septiembre - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El documental mallorquín 'Sacar Pecho. De viaje con el miedo' se presentará el próximo 29 de septiembre en el Parlamento Europeo, en un acto que permitirá trasladar a las instituciones el testimonio de varias mujeres con cáncer de mama.

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el Consell de Mallorca, que ha sido uno de los patrocinadores de este proyecto audiovisual, que une el relato humano de las protagonistas con una imagen "insólita, íntima y única" de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la llegada de este documental a Bruselas demuestra que desde Mallorca se pueden impulsar historias universales "capaces de concienciar, emocionar y ayudar a otras personas".

El documental narra un viaje físico y emocional a través de la Serra de Tramuntana, en el que las protagonistas comparten sus experiencias ante el diagnóstico, los tratamientos, el miedo, los cambios personales y la vida después del cáncer.

La productora Virginia Galiano ha explicado que 'Sacar Pecho' nació con la voluntad de escuchar a las pacientes y permitir que fueran ellas mismas quienes contaran su historia, "sin artificios ni filtros".

"Llegar al Parlamento Europeo acompañadas por las protagonistas es mucho más que una nueva proyección: significa que sus voces han conseguido traspasar fronteras y que el mensaje del documental sigue creciendo", ha añadido.

Las imágenes muestran una Mallorca "alejada de los relatos habituales" y dan a conocer en Europa la dimensión "más humana, auténtica y emocional" de este entorno reconocido por la Unesco.

Según Joana Cladera, paciente y protagonista del documental, este viaje tiene un significado especialmente personal, ya que asegura que cuando empezaron este camino "no podía imaginar" hasta dónde las llevaría.

Cladera ha señalado que participar en el documental también ha supuesto "compartir las partes más duras de la enfermedad, pero también la amistad, la esperanza y las ganas de seguir adelante".

La llegada de 'Sacar Pecho' al Parlamento Europeo representa un nuevo hito en el recorrido del documental, que tras su estreno en Mallorca, su presentación en el Congreso de los Diputados y su preselección a los Premios Goya 2026, da ahora el salto a Europa junto a sus protagonistas.

Esta pieza audiovisual está dirigida por Alejandro Rodríguez y Rubén Capilla, y cuneta con la participación del cirujano e impulsor del proyecto Valerio Corazza, la doctora Antònia Perelló y la psicooncóloga Mònica Martí.