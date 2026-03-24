Saénz de San Pedro asegura que el nuevo plan de industria no será "una sucesión de buenas intenciones" como el anterior

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha asegurado que el futuro plan de industria 2027-2031 no será "una sucesión de buenas intenciones" como el anterior.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament durante una interpelación en materia de política general de industria solicitada por el diputado socialista Llorenç Pou.

Saénz de San Pedro ha afirmado que su departamento sigue trabajando en la elaboración de este nuevo plan --están trabajando en la licitación del contrato de redacción del mismo-- y, mientras tanto, han decidido prorrogar el actual.

De este modo, ha argumentado, ganarán tiempo para adaptar el reglamento a la realidad económica de Baleares y a las necesidades del sector, además de coordinarlo con las conclusiones del Plan para la Sostenibilidad.

"El plan de industria 2027-2031 no puede ser un documento que sea un simple trámite o una sucesión de buenas intenciones como el anterior. Debe ser una verdadera hoja de ruta construida sobre un diagnóstico y que se alinee con la política industrial estatal y europea", ha subrayado.