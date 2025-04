Sáenz de San Pedro defiende su modelo de gestión del SOIB y asegura que "en ningún momento se han planteado recortes"

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido este martes, durante una interpelación del diputado socialista Llorenç Pou, su modelo de gestión del SOIB y ha asegurado que "en ningún momento se han planteado recortes".

Saénz de San Pedro ha querido de este modo aclarar que "las políticas de ocupación son una prioridad para este Govern", que ha hecho "una revisión profunda de las líneas de actuación tradicionales del SOIB", lo que ha permitido "identificar algunas deficiencias y redefinir y replantear las líneas de actuación del SOIB".

Todo ello, ha continuado el conseller, con el objetivo de "responder a las necesidades de los trabajadores de Baleares", como así lo demuestra que Baleares tenga "datos de empleo envidiables", sea una comunidad "líder en creación de empleo" y con una "baja tasa de paro", lo que "permite hablar prácticamente de pleno empleo".

"Hemos optimizado convocatorias, como la de formación dual vulnerables, aumentando las horas de formación y el presupuesto destinado a la misma, o la convocatoria de formación dual sectores estratégicos, que se ha ampliado a mayores de 30 años, priorizando a los mayores de 50, garantizando así su eficacia y eficiencia", ha explicado Sáenz de San Pedro, quien ha incidido en que su Conselleria está "invirtiendo tiempo y esfuerzo en mejorar lo que no hicieron los anteriores gobiernos de izquierda en ocho años".

De este modo, por ejemplo, ha continuado, "se han mejorado procedimientos e implementado políticas que realmente sirven a la ciudadanía", entre ellas políticas activas para personas vulnerables y para personas mayores de 45 años, políticas de igualdad en el empleo, de emprendimiento y autoempleo y para oficios tradicionales.

En consecuencia, según Sáenz de San Pedro, su Conselleria está trabajando en reforzar los servicios de orientación, intermediación y fomento de la ocupación del SOIB. "Actuamos en tres puntos", ha desgranado el conseller, "por un lado, orientación e intermediación, por otro, en formación, y finalmente en fomento de la ocupación".

El conseller ha respondido de este modo a una interpelación del diputado socialista, Llorenç Pou, quien pese a reconocer que "en términos generales, los flujos de mercado laboral son positivos", ha añadido que a los socialistas les "preocupa" que "la contratación indefinida se reduzca en Baleares" y que "cada vez más empresarios planteen que cada vez hay más dificultades para encontrar personal".

En esta línea, Pou ha criticado que "en dos años de legislatura del Govern del PP, se esté recortando en diez millones de euros el presupuesto del SOIB", ya que, a su parecer, "esto se traduce en menos servicios". Asimismo, el diputado socialista se ha mostrado preocupado con "qué pasa con la formación", todo creyendo que el SOIB tiene "un auténtico problema de gestión", al que se suman, entre otros, "los recortes de personal iniciados en octubre de 2024, y que culminará este abril, pasando el SOIB de 500 a 350 trabajadores".

"Señor conseller, usted no solo no aporta en positivo, si no que está frenado y, como consecuencia, hay un SOIB sin proyecto", ha terminado quejándose el diputado socialista Llorenç Pou.