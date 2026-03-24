Saénz de San Pedro dice que, tras reunirse con los sectores económicos por la guerra, el Govern ha hecho "lo que toca"

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha sostenido que, tras reunirse con los diferentes sectores económicos para abordar los efectos de la guerra en Irán, el Govern ha hecho "lo que toca".

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada socialista Pilar Costa si tiene pensado adoptar alguna medida "en tiempos de guerra" habida cuenta de que no lo ha hecho "en tiempos de paz".

El conseller ha considerado que, pese a que la pregunta de la diputada ha sido "ingeniosa", este no es el momento "ni para ser ingenioso ni para discutir" sino para estar "al lado de las familias, los autónomos y las empresas".

"Desde el primer momento hemos actuado, nos hemos reunido con empresas, con los sindicatos, con los sectores afectados... Estamos haciendo lo que toca", ha zanjado.