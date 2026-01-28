Sagreras (PP), sobre Pons y Koldo: "Había una relación de complicidad que facilitó la entrada de la trama corrupta"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado que el hecho de que Marc Pons haya reconocido como testigo en la Audiencia Nacional que se reunió cuatro o cinco veces con el exasesor ministerial Koldo García "confirma que había una relación de complicidad, amistad, compañerismo que facilitó la entrada de la peor trama de corrupción por la puerta del Govern".

Así lo ha dicho Sagreras en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles tras ser preguntado por la declaración de Pons en la Audiencia Nacional.

Según el 'popular', los antiguos consellers del Ejecutivo balear "sabiéndolo o no abrieron las puertas del Govern y el dinero de Baleares a esta trama corrupta".

Igualmente, ha pedido al PSIB que "responda de una vez por todas" las preguntas que su grupo ha ido haciendo sobre esta cuestión.