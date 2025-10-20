Salud adjudica las obras de construcción del nuevo centro de salud y PAC de Artà por 4,9 millones de euros

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) - El Servicio de Salud ha adjudicado las obras del proyecto integral -de ejecución y actividad- y el estudio de seguridad del nuevo centro de salud y punto de atención continuada de Artà, Nuredduna, por 4,97 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, las obras de construcción se financiarán con una dotación de los fondos del Factor de Insularidad, en el marco del programa de centros sanitarios y sociosanitarios. Este programa de financiación se deriva del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, sobre el Régimen Especial de Baleares.

El nuevo centro de salud Nuredduna tendrá una superficie de 2.024 metros cuadrados, triplicando la del edificio actual, y pasará de tener diez consultas a 15, cinco de ellas de medicina de familia, cinco de enfermería, dos de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes.

El nuevo edificio tendrá una sola planta y se ubicará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà a la entrada del pueblo, accesible por la carretera de Manacor, junto al aparcamiento de Na Pati, lo que también facilitará el acceso de vehículos. Además, está previsto construir un aparcamiento de 22 plazas para usuarios y personal, y otro para ambulancias.

Este centro pertenece a la Zona Básica de Salud de Artà, a la que también pertenece la Unidad Básica de Salud Colònia de Sant Pere. Atiende a una población de 7.788 personas y cuenta con un equipo de cuatro médicos de familia, un médico de urgencias, un pediatra, cuatro enfermeros, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta, una matrona y cuatro administrativos.

A lo largo de 2024, sus profesionales sanitarios atendieron 33.704 consultas de medicina de familia, 30.224 de enfermería y 5.134 de pediatría. De este total de 69.062 consultas, 1.950 fueron visitas a domicilio.

Esta obra forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias (2024-2027), que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias durante los próximos cuatro años.