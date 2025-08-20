Salud adjudica la redacción del proyecto de la obra del nuevo centro de salud de Llucmajor por 725.000 euros

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud ha adjudicado a la empresa Miba Arquitects el contrato de servicio para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la obra del nuevo Centro de Salud Migjorn (Llucmajor), por un valor de 725.305 euros.

La propuesta, denominada 'Rondó', fue la ganadora del primer premio del concurso de proyectos con jurado celebrado en febrero.

Así, la redacción del proyecto y la dirección facultativa se financiarán con una dotación de los fondos del Factor de Insularidad de Baleares, en el marco del programa de centros sanitarios y sociosanitarios previsto en el Real decreto ley 4/2019.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Inversiones Sanitarias 2024-2027, que contempla una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras en los próximos cuatro años.

El futuro edificio tendrá una superficie de 4.305 metros cuadrados, cuatro veces más que el centro actual --que se ha quedado pequeño y obsoleto debido al aumento de la población-- y se ubicará en el número 38 de la calle Pere Antoni Mataró, a unos diez minutos a pie de la actual instalación. El proyecto eliminará barreras arquitectónicas y mejorará así la accesibilidad.

El nuevo centro contará con 11 consultas de medicina de familia, 11 de enfermería, dos de pediatría y dos de enfermería pediátrica, además de cuatro salas polivalentes, una sala de curas, una zona de extracciones, una unidad de la mujer y otras de salud mental, fisioterapia y salud bucodental. También dispondrá de un punto de atención continuada (PAC) y de una base para el SAMU 061.

El Centro de Salud Migjorn pertenece a la Zona Básica de Salud de Migjorn y dependen de ella las unidades básicas de salud de Algaida, Pina y Randa.

El centro atiende actualmente a 19.266 usuarios adscritos y cuenta con una plantilla formada por ocho médicos de familia, dos pediatras, dos matronas, un odontólogo, diez enfermeros y siete auxiliares administrativos.