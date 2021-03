Salud admite "disfunciones" en el proceso de vacunación "por el plus de complejidad del mismo"

El director del IBSalut defiende la vacunación de altos cargos en Baleares: "Volveríamos a actuar de la misma forma"

Fuster asegura que la presidenta del Govern "debería estar vacunada", pero matiza que el orden de vacunación "no lo decide" Baleares

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del IBSalut, Juli Fuster, ha admitido, este jueves, "disfunciones" en el proceso de vacunación en Baleares debido al "plus de complejidad del mismo".

Así lo ha reconocido durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido la vacunación de altos cargos en las Islas y ha asegurado que "si hoy se hubiesen dado esas circunstancias, volveríamos a actuar de la misma forma".

Además de desvincular el cambio del coordinador de la campaña de vacunación, Carlos Villafáfila, por "una baja por enfermedad", Fuster ha asegurado que tienen "tranquilidad absoluta" ante el registro por parte del PP en la Oficina Anticorrupción de petición de investigación sobre estas supuestas vacunaciones irregulares.

Fuster ha matizado que "no está vacunado": "A raíz de la polémica suscitada, obviamente me vacunaré cuando me toque". Igualmente, ha recalcado que los grupos de vacunación no los define Baleares, sino el Ministerio de Sanidad. Por ello, ha admitido que si fuesen otros los criterios, "tal vez la presidenta del Govern debería estar vacunada".

Aparte de remarcar que "habrá mucho tiempo para hacer autocrítica" en la gestión de la vacunación, ha explicado que se está ante "un proceso muy complejo, con vacunas nuevas y de las que no se tiene experiencia previa". "En cinco días, del 22 que se aprobó la vacuna al 27, y con las fiestas de Navidad por en medio, tuvimos que prepararlo todo, sin tener tampoco demasiada información, de cómo llegarían las dosis, cuántos viales", ha explicado

Por este motivo, ha reconocido que "la perfección es imposible" en este proceso. "No lo justifico pero disfunciones habrá, ya se lo adelanto", ha afirmado, para después añadir: "Nos llegan casos de que resulta que en tal hospital se ha vacunado alguien que no estaba en el grupo". No obstante, ha resaltado que no se refiere "a ningún político".

Antes de finalizar la entrevista, Fuster ha apostado porque la población de Baleares estará vacunada en un 70% a principios de verano. "Tenemos todos los recursos para que esto sea una realidad", ha concluido.