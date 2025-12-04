Salud descarta que se puedan dar casos similares al Hospital de Torrejón por no haber modelo de concesión en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de la fachada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz - RIBERA SALUD - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha negado que en Baleares se pueda replicar la situación del Hospital de Torrejón porque en el archipiélago no existe un modelo de concesión sanitaria.

Así ha respondido la consellera de Salud, Manuela García, al ser consultada en rueda de prensa por si su departamento podría hacer una revisión de las derivaciones a centros privados, para comprobar que no incurren en las supuestas prácticas que se han conocido en el hospital madrileño gestionado por Ribera Salud, para aumentar las listas de espera en búsqueda de un mayor beneficio económico.

La representante del Govern ha aclarado que, en el caso de Baleares, es el propio IbSalut el que deriva a los pacientes, que "normalmente son los que más tiempo llevan en la lista de espera" tanto para acceder a una consulta con un especialista, como para una cirugía.

"La Conselleria naturalmente sigue la continuidad de esos pacientes, o sea que tiene un 'feed back', por lo que no hay un modelo de concesión y se hace una colaboración publico-privada en la derivación de las listas de espera", ha matizado.