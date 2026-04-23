Salud implanta en Pitiusas el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix en todos los centros sanitarios

EIVISSA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha implantado el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix en todos los centros de salud de las Pitiusas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, en Ibiza y Formentera el programa está dirigido a una población diana de 49.601 mujeres de entre 25 y 65 años, de las cuales 5.288 tienen entre 25 y 29 años y 44.313, entre 30 y 65 años.

Según ha explicado en rueda de prensa la consellera de Salud, Manuela García, el despliegue completo del programa se realizará de forma progresiva y por franjas de edad comenzando por las mujeres de mayor edad. Hasta el momento, ya se ha contactado a 1.787 mujeres en Ibiza y Formentera, dentro del despliegue inicial del cribado poblacional.

El programa, que comenzó con un pilotaje en varios centros de salud de Baleares y que ya está implantado en todas las Islas, ha invitado a participar hasta el día de hoy a 10.768 mujeres: 8.354 en Mallorca, 627 en Menorca y 1.787 en Ibiza y Formentera. Se prevé que llegue a 378.000 mujeres de entre 25 y 65 años de todas las Islas en el año 2030.

"Este despliegue supone un avance clave en salud pública al garantizar el acceso equitativo a la detección precoz en toda la red de atención primaria", ha afirmado la consellera.

Según ha explicado, el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix tiene como objetivo la detección de forma temprana de posibles infecciones o alteraciones en el cuello uterino que, con el tiempo, podrían evolucionar a un cáncer. La detección precoz permite tratar las lesiones de manera adecuada y aumentar significativamente las posibilidades de curación total.

El programa distingue dos grupos prioritarios: uno con mujeres de entre 25 y 29 años a las que se les realiza una citología en el centro de salud cada tres años, mediante cita con la comadrona. También distingue un segundo grupo de mujeres de entre 30 y 65 años a las que se les ofrece un sistema de detección del virus del papiloma humano (VPH) mediante autotoma vaginal cada cinco años.

La invitación al programa se realiza mediante una llamada telefónica. Tras realizar la prueba, si el resultado es normal, se vuelve a invitar cada tres o cinco años, según la edad. En caso de detectar alteraciones, se activa el circuito de seguimiento con atención primaria y especializada.

Durante la fase de pilotaje en Ibiza, el programa contactó a 844 mujeres, con los siguientes resultados: cinco citologías alteradas y 15 test de VPH positivos, lo que evidencia la capacidad del programa para identificar lesiones en fases iniciales.

PREVENCIÓN

En Baleares se diagnostican cada año unos 60 casos, con alrededor de 24 fallecimientos, lo que refuerza la importancia de este tipo de programas de cribado poblacional.

El cáncer de cuello de útero está causado por determinados genotipos del virus del papiloma humano (VPH), una infección frecuente que en la mayoría de los casos es transitoria, pero que puede persistir y derivar en cáncer.

La estrategia se complementa con la vacunación frente al VPH, incluida en el calendario vacunal para niños de 12 años, y con campañas de recaptación hasta los 18. Se trata de la mejor forma de prevenir la infección producida por VPH y su posterior evolución hacia una lesión maligna, ya que no sólo protege de la infección, sino que también previene el cáncer.

La vacunación de niñas y niños está dirigida a todos los que tienen entre 12 y 18 años de Baleares. Desde 2025, se administra la vacuna nonavalente en una única dosis, siguiendo los resultados de los estudios realizados en diferentes países en cuanto a protección frente a la infección por VPH y las nuevas recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En Baleares se incorporó la vacuna frente al VPH para niñas de 14 años (nacidas en 1994) en el año 2008. Posteriormente, en 2015 se fijó la población diana en niñas de 12 años, y en el año 2024 se incorporó también a la vacunación a niños de 12 años, con recaptación de no vacunados hasta los 18 años.