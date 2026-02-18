Salud inicia las obras de construcción del nuevo centro de salud y PAC de Artà por 4,9 millones de euros

Proyección del futuro centro de salud de Artà - CAIB

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha reiniciado las obras del proyecto integral -de ejecución y actividad- del nuevo centro de salud y punto de atención continuada de Artà, por 4,9 millones de euros.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, el nuevo centro de salud de Artà tendrá una superficie de 2.024 metros cuadrados, por lo que triplicará la del edificio actual, y pasará de tener diez consultas a tener 15, cinco de ellas de medicina de familia, cinco de enfermería, dos de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes.

El nuevo edificio tendrá solo una planta y estará situado en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà en la entrada del pueblo accediendo por la carretera de Manacor, junto al aparcamiento de na Pati, lo que facilitará el acceso de los vehículos. Además, se prevé construir un aparcamiento de 22 plazas para los usuarios y el personal y otro para las ambulancias.

Las obras del centro de salud se iniciaron en el año 2023 pero la empresa concesionaria abandonó el proyecto con un 30% ejecutado, por lo que Salud inició una nueva licitación, que se declaró desierta y en el año 2025 se licitaron nuevamente las obras, que comienzan este año.

Este centro de salud pertenece a la Zona Básica de Salud de Artà, a la que también pertenece la Unidad Básica de Salud Colònia de Sant Pere. Atiende a una población de 8.941 personas y tiene una plantilla de cuatro médicos de familia, un médico de urgencias, un pediatra, cuatro enfermeros, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta, una matrona y cuatro administrativos. A lo largo de 2025, sus profesionales sanitarios atendieron 35.913 consultas de medicina de familia, 28.410 de enfermería y 5.099 de pediatría. De este total de 69.062 consultas, 1.744 fueron visitas a domicilio.

La construcción se financiará con una dotación de los fondos del Factor de Insularidad, en relación con el programa de centros sanitarios y sociosanitarios. El programa de financiación emana del Real decreto ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de Baleares. Esta obra forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias (2024-2027), que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias en los cuatro próximos años.

