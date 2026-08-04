Salud niega colapso en las urgencias y asegura que la situación es de "absoluta normalidad"

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que la situación en los hospitales baleares es de "absoluta normalidad" y que el volumen de pacientes en los servicios de urgencias es "bastante similar al de todos los años".

Así ha respondido este viernes en declaraciones a los medios tras visitar el Banco de Sangre al ser preguntada por un comunicado del sindicato Satse, que alerta de la grave presión asistencial que están soportando las enfermeras durante este verano en el conjunto de servicios del IbSalut.

Según García, la situación en todos los hospitales es de "absoluta normalidad" por el periodo actual. "No hay ninguna condición extraordinaria, estamos funcionando con absoluta normalidad en las urgencias", ha remarcado.

También ha subrayado que el IbSalut contaba con un refuerzo de personal estipulado para los meses de verano con la previsión de incorporar a 720 profesionales de enfermería, de los que el 92 por ciento ya está trabajando.

Satse aseguraba que la situación "más preocupante" se vive en las urgencias del Hospital Son Llàtzer, donde durante todo el mes de julio, se han vivido situaciones constantes de 35 pacientes de media diaria pendientes de ingreso.

Sobre esta cuestión, García ha considerado que 35 pacientes no suponen "una presión" para un hospital a la hora de poderlos ingresar "sobre todo porque hay camas".