Salud pide llevar siempre una mascarilla en el bolsillo y no olvidar el resto de las medidas sanitarias

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha pedido este lunes a la población no olvidar las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, puesto que el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores "no es decir 'se acabó'".

En una rueda de prensa, Arranz ha considerado "una buena noticia" que las mascarillas dejen de ser obligatorias al aire libre a partir de este próximo sábado y ha señalado que en las Islas hay una situación epidemiológica "correcta" para poder afrontar este cambio "de forma segura".

No obstante, ha reclamado a la ciudadanía no salir sin mascarilla de casa y llevar siempre una en el bolsillo, ya que a pesar de que en exteriores no sea obligatoria, "siempre se va a algún sitio donde es necesaria".

El pasado viernes, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunció que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los espacios al aire libre a partir del sábado 26 de junio. El Ejecutivo convocará este próximo jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida.

Arranz ha insistido en que esta nueva medida "no significa un adiós a las mascarillas", sino utilizar estas de una forma más acorde a la situación epidemiológica actual. Así, ha hecho referencia al caso de Israel, donde tras retirar la obligatoriedad del uso de mascarilla se ha vuelto a poner en interiores debido al aumento de casos. "Ya veremos sino vuelven, todo dependerá de cómo sigamos aplicando el resto de medidas", ha advertido.

En este sentido, ha reiterado que las mascarillas se deben seguir utilizando en muchos lugares y ocasiones, por ejemplo si se va al teatro o si se entra en un bar mientras no se está consumiendo.

LA INCIDENCIA ACUMULADA SE MANTIENE

Respecto a la situación epidemiológica en el conjunto de las Islas, la incidencia acumulada a 14 días es de 42 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que es de 19,5 casos a siete días. Por franjas de edad, la incidencia sigue siendo más elevada en el colectivo de 16 a 29 años.

En los hospitales de Baleares, hay 19 personas ingresadas en planta, frente a las 22 de la semana pasada, y nueve casos en UCI, frente a los 10 de la semana anterior. En el caso de Menorca, no hay personas en ingresadas, mientras que en Mallorca hay 12 en planta (ocho en UCI) y en Ibiza hay siete (una en UCI).

En cuanto a los hoteles puente de Baleares, donde se alojan personas que no pueden hacer un aislamiento adecuado en su vivienda, Arranz ha detallado que en estos momentos hay 84 personas utilizando estos servicios.

Sobre las variantes de la COVID-19, el portavoz ha apuntado que parece que la cepa británica "aún es predominante, pero comienza a bajar". En estos momentos, la variante británica representa el 65% de los casos y el 35% restante son múltiples variantes, alrededor de un 10% podría ser de la india, ha indicado.

Arranz cree que "al igual que la cepa británica no ocasionó el estallido de casos que provocó en Inglaterra, se espera que la variante india no tenga o no llegue a tener el impacto que ha tenido en Inglaterra".