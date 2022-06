Salud recupera este año el programa #nosiguisase e invita a los ayuntamientos a participar

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

La Conselleria de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Participación, ha recuperado este año el programa #nosiguisase y ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a él.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo en nota de prensa, tras dos años de pandemia, el Plan de Adicciones de Baleares (Padib), de la Dirección General de Salud Pública y Participación, ha vuelto a poner en marcha la campaña #nosiguisase para prevenir el consumo de alcohol en las fiestas populares de las Islas mediante mensajes de concienciación dirigidos a todas aquellas personas que participarán y las disfrutarán. Asimismo, ha invitado a los ayuntamientos a sumarse a ellos.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Padib ha destacado la recuperación de esta iniciativa, dirigida a mayores de 18 años, para concienciar a los adultos sobre la importancia de actuar de forma preventiva, dado que son un modelo de conducta para los más jóvenes.

La campaña va destinada a los ayuntamientos de las Islas, que pueden pedir la adhesión al programa y solicitar la instalación de una mesa de sensibilización durante las fiestas populares. En estas mesas, además de aportar información y material gráfico, varios profesionales realizan distintas dinámicas, entre las que hay que destacar la realización de la prueba orientativa de alcoholemia y el asesoramiento en disminución de riesgos.

La iniciativa se puede seguir por Instagram --información e itinerarios-- y también se puede encontrar información y material gráfico de la campaña en la web del Padib.

Algunos de los mensajes que la campaña #nosiguisase utiliza este año son antes de salir, piensa qué noche te espera y cómo quieres que acabe; organiza el estribillo. Si bebes alcohol, no conduzcas; busca una alternativa; cena bien; antes de salir 'pon pared'; evita el alcohol si tomas medicación, estás embarazada o padeces alguna enfermedad; recuerda: no se puede vender ni dar alcohol a menores de 18 años; si no quieres alcohol, no bebas; si bebes alcohol, hazlo despacio y altérnalo con refrescos o agua y las bebidas de garrafón son de menor calidad y pueden ser más perjudiciales.

Otros de los mensajes que utiliza la campaña #nosiguisase son mezclar alcohol con otras drogas multiplica los riesgos; si alguna persona no se encuentra bien no la dejes sola. Llama al 112; si te dicen que no, no insistas, es que no y punto; el alcohol genera desinhibición y aumenta la probabilidad de conflictos; si te enrollas, ¡Ten cuidado! ¡Utiliza condones! y cuida el espacio o el pueblo que te acoge; no lo ensucies y respeta el descanso de los vecinos.

Además de la campaña #nosiguisase, la Conselleria, a través de la Plataforma por un Ocio de Calidad de Baleares, ha lanzado una acción comunitaria para proteger a los menores en cuanto al consumo de alcohol en las fiestas populares. Esta acción consiste en implementar un Modelo de Gestión de Fiestas que han elaborado de forma conjunta los integrantes de la plataforma --municipios, agentes comunitarios, industria, etcétera-- con acciones específicas para llevar a cabo antes, durante y después de las fiestas populares. Para la verbena de Sant Joan ya han trabajado en este los municipios de Palma, Calvià e Ibiza y el fin es que otros municipios también lo pongan en marcha.

En el día internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el Padib también ha recordado que el alcohol, el tabaco y el cannabis son las tres sustancias con mayor prevalencia de consumo en Baleares.

Así, según los resultados de Baleares de la encuesta domiciliaria (Edadas 2019/2020) que financia la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y que recoge información de personas entre 15 y 64 años de las islas, el alcohol, el tabaco y el cannabis son las tres sustancias con mayor prevalencia de consumo. De acuerdo con la encuesta, en el último año un 78,6% ha bebido alcohol, un 46,8% ha consumido tabaco y un 20,5%, cannabis. En cuanto al consumo de hipnosedantes con o sin receta, la prevalencia ha sido de un 12,7%.

Por sexos, por lo general, consumen más los hombres que las mujeres, excepto en el caso de los hipnosedantes y analgésicos opioides.

En el caso concreto del alcohol, el 65,4% ha consumido en el último mes y el 9,5% lo hace a diario. Entre los que han consumido en los últimos 30 días, la mayoría refiere que la razón para ello es porque anima las fiestas. En cuanto al consumo intensivo (binge drinking), en los últimos 30 días lo ha practicado el 18,5%.