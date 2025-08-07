Salud señala que no hay ningún tipo de presión en Urgencias y que hay menos Covid-19 que el verano pasado

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado que "no hay ningún tipo de presión" en las urgencias de Baleares y que se registra menos covid-19 que durante el verano pasado. Sobre este virus, ha dicho, en el momento actual no hay ningún signo de alarma.

Así lo ha subrayado García este jueves en declaraciones a los medios después de asistir a la primera consulta del plan Telesalud Mental en la UCA de Ponent.

En relación con el covid-19 y el aumento de la demanda de tests de diagnóstico en las farmacias de las Islas, la consellera ha indicado que el virus circula en un proporción "muy inferior" a la del año anterior, aproximadamente con una incidencia en nueve cada 100.000 habitantes.

Además, según García, las defensas de la población han aumentado y la sintomatología "sigue siendo leve, no hay casos urgentes, no hay casos graves". El virus está circulando en un periodo en el que hay actos multitudiarios, ha expuesto.

"Me parece que estamos en una situación que no hay que alarmar. La vida de los virus va cambiando pero en el momento actual no hay ningún signo de alarma", ha concluido.