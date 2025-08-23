Salvamento Marítimo evacua a un tripulante enfermo de un buque en aguas cerca de Ibiza

IBIZA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha evacuado este sábado a un tripulante enfermo de un buque en aguas cerca de Ibiza.

Según han informado desde Salvamento Marítimo, a las 04.26 horas, el buque Miguel Oliver, situado a "entre cinco y siete millas" de la costa de Ibiza, ha solicitado al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento la evacuación urgente de un tripulante enfermo.

El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento ha trasladado la solicitud del buque Miguel Oliver al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma.

El CCS de Palma se ha puesto en contacto con el buque y han fijado un punto de encuentro entre ambas embarcaciones. Los controladores marítimos han movilizado a la salvamar Naos, que ha evacuado al tripulante enfermo a Ibiza.

"A las 05.35 horas, la salvamar Naos se ha puesto en contacto con el centro y ha informado que estaba navegando hacia Ibiza con el tripulante a bordo", han precisado desde Salvamento Marítimo.

Una vez en Ibiza, el tripulante del buque Miguel Oliver ha sido atendido en una ambulancia que ha sido gestionada por controladores marítimos con el Servicio de Emergencias 112 y el SAMU 061.

Finalmente, el tripulante ha sido trasladado al centro hospitalario de Can Misses.