Salvamento Marítimo rescata una patera con 27 personas de origen subsahariano a bordo al sur de Cabrera - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 27 personas de origen subsahariano a unas dos millas al sur de la isla de Cabrera.

La operación se ha realizado a las 18.10 horas de este viernes por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y Salvamento Marítimo, según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno.

En las últimas 24 horas, han llegado tres embarcaciones más a las costas de las Pitiusas. A las 04.12 horas han sido interceptados 15 migrantes en Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa) y a las 08.30 horas, otros siete en la carretera de Sa Mola (Formentera).