Sánchez rehúsa hablar de la cogestión de los aeropuertos de Baleares y solo ofrece reforzar la coordinación

Cree "legítimo" que los ciudadanos de Baleares demandan inversión en ferrocarriles

Defiende que desde que es presidente la financiación de Baleares ha aumentado un 60%

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado hablar de la posibilidad de que Aena y el Govern balear cogestionen los aeropuertos del archipiélago y se ha limitado a ofrecer un refuerzo de las comisiones de coordinación autonómica.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en el tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma.

Antes se ha reunido en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien en su correspondiente rueda de prensa ha considerado una "buena noticia" que el presidente del Gobierno haya "abierto la puerta" a revisar el comité de coordinación aeroportuaria para una "mayor participación" por parte del Ejecutivo balear.

No obstante, preguntado por los periodistas al respecto, Sánchez ha rehusado hablar de la posibilidad de pasar a un modelo de cogestión. "Lo que le he dicho a la presidenta no ha sido cogestión", ha puntualizado.

"La ley lleva en vigor muchísimos años, incluso antes de que yo fuera presidente del Gobierno, con el PP, con Mariano Rajoy como presiente. Aena tiene constituidos desde hace ya mucho tiempo lo que se llaman comisiones de coordinación autonómicos y lo que yo le he dicho a Prohens es que estamos abiertos a que se fortalezcan esas comisiones entre el Govern, en este caso, y Aena", ha proseguido.

De este modo, ha considerado el presidente del Gobierno, se podrá "ver de qué manera se puede reforzar y mejorar la cooperación" entre el Ejecutivo autonómico y la empresa. "Ningún problema", ha sentenciado.

CONVENIO DE FERROCARRILES

Sánchez también se ha pronunciado acerca de la firma de un convenio ferroviario que posibilite financiar los proyectos de ampliación de la red de ferrocarriles en Mallorca, como la llegada del tren a Alcúdia y a Llucmajor.

"Creo que lo que hemos acordado es positivo, ese convenio del ferrocaril que implica un esfuerzo económico que creo que es demandado y legítimo por parte de los ciudadanos de Baleares", ha dicho al respecto.

Esta ha sido una de las peticiones que le ha trasladado Prohens durante la reunión que han mantenido poco antes de que el presidente del Gobierno se trasladara a Marivent para despachar con Sánchez.

La presidenta del Govern ha dicho que Sánchez ha "tomado nota" y se ha comprometido a hablar con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para avanzar en este sentido, aunque le ha indicado que los "obstáculos" que podrían encontrar los mencionados proyectos para recibir dinero del Ejecutivo central es que normalmente se suelen acoger a esas subvenciones las líneas de "larga distancia y rentables".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Otra de las cuestiones sobre la que Sánchez ha sido preguntado en clave balear ha sido la financiación autonómica, un tema sobre el que Prohens ha dicho que tan solo han hablado de manera rápida y sin entrar en demasiados detalles.

El presidente del Gobierno ha reivindicado que desde que asumió el cargo los recursos que Baleares ha recibido por parte de la administración general del Estado han aumentado un 60%.

"Y la quita de deuda que los presidentes y presidentas del PP están diciendo que no quieren pero que estoy convencido que todos van a firmar va a implicar me parece que un 20% de reducción de la deuda por parte del Govern", ha añadido.