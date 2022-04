Sant Jordi 2022 en Palma: Librerías, ubicaciones y horarios de las firmas de autores

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 librerías asociadas al Gremi de Llibreters de Mallorca saldrán a la calle este sábado 23 de abril, día de Sant Jordi y del Libro, repartiéndose a lo largo de diez calles y plazas de Palma.

Estas ubicaciones a pie de calle abrirán a partir de las 09.00 y hasta las 21.00 horas y estarán repartidas entre el Passeig del Born, La Rambla, Plaza Cort, Plaza el Marqués del Palmer, Plaza Mayor, Verge de la Salut, calle San Miguel, Plaza Porta Pintada, Plaza de España y calle Blanquerna.

Esta iniciativa se completa con las firmas que la mayoría de las librerías participantes han organizado en sus respectivas paradas por Palma. En total, Sant Jordi 2022 contempla cerca de 200 firmas de los autores protagonistas.

En general, los escritores estarán en sus respectivas paradas desde aproximadamente las 10.00 horas y hasta las 19.00 horas, aunque cada uno a su hora determinada dependiendo del autor, librería y ubicación. Cabe recordar que aunque todas las librerías estarán a pie de calle, algunas han organizado las firmas en los locales.

Además, desde el jueves y hasta el domingo, las librerías participantes y pertenecientes al gremio ofrecerán un diez por ciento de descuento, a fin de facilitar las compras y animar a los lectores a celebrar el Día Mundial del Libro.

LIBRERÍAS PARTICIPANTES

Las 30 librerías que saldrán a la calle este sábado son Abacus, Come in Palma, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, FNAC, Gotham Còmics, Ínsula Literaria y La Biblioteca de Babel.

También participan La Casa del Libro, Librería del Savoy, La Salina, Literanta, Librería Agapea, Little Rata, Librería Baobab, Librería Campus, Librería Drac Màgic y Librería Embat.

Las últimas diez que completan la lista son Librería Finis Africae, Librería Luna, Librería Quart Creixent, Llibres Lila i els contes, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull, Metropolis, Quars Llibres, Rata Cornes y Univers del còmic.

UBICACIONES DE LAS LIBRERÍAS

Por lo que respecta a las ubicaciones, en el Passeig d'Es Born estará La Librería del Savoy, mientras que en La Rambla se ubicarán El Corte Inglés y La Salina.

Abacus, Llibreria Drac Màgic, Gotham Còmics, Llibreria Baobab, Llibreria Luna, Quars Llibres, Llibreria Quart Creixent y Univers del còmic estarán presentes en Plaza Mayor, mientras que la Plaza del Marquès del Palmer contará con Rata Corner, La Casa del Libro y FNAC.

Por su parte, en Plaza Cort estará Literanta y en la calle Verge de la Salut, La Biblioteca de Babel. Asimismo, calle San Miguel contará con Llibres Colom, Llibreria Finis Africae, Llibreria Embat y Llibreria Agapea.

En la Porta Pintada estarán localizadas las librerías Curolletes, Come in Palma, Espai Caramulls y Lila i els Contes, mientras que en la calle Blanquerna se podrá visitar Little Rata.

Por último, las librerías Campus y Es Raconet se ubicarán tanto en Plaza de España como en Porta Pintada, mientras que únicamente en Plaza de España estarán Ínsula Literaria, Llibres Ramon Llull y Metropolis.

FIRMAS EN EL CORTE INGLÉS

Hasta 15 autores locales firmarán ejemplares de sus novedades editoriales en los centros de El Corte Inglés de Avenidas y Jaime III. Éstos estarán presentes en los espacios de firmas ubicados en los soportales de ambos centros y en horarios de 12.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas.

Los autores presentes de 12.00 a 13.00 horas en El Corte Inglés de Avenidas son Catalina Pascual ('Pampalugues en el temps'), Joan Riera ('La memoria esclava'), Miquel Alzamora ('La Otra Liga'), Martin G. Ramis ('Funambulistas sin Red') y Xisco Barceló ('Los Ojos de Nadie').

En el mismo horario pero en el establecimiento de Jaime III estarán Felipe Company ('Sólo una ilusión'), Climent Picornell ('Els alens feixucs'), Toni Horrach ('Cinco metros cúbicos'), Román Piña Valls ('Las ingles celestes') y Octavio Cortés ('Días en Cala Escorpí').

De 18.00 a 19.00 horas en Avenidas estarán Bartolomé del Amor ('Trenes y estaciones'), Climent Picornell ('Els alens feixucs') y Toni Horrach ('Cinco metros cúbicos'). Y en la misma franja pero en Jaime III estarán Marcos Augusto ('Suceden tardes'), Marga Bosch ('El encuentro sagrado'), Patricia Aleix ('Técnicas para que los niños coman de todo') y Jorge Muñoz ('Doctor, ¿y ahora qué?').

BIBLIOTECA DIGITAL PARA PERSONAS CON DISLEXIA POR EL DÍA DEL LIBRO

La biblioteca digital abierta textos.info ha preparado una edición especial de todos los títulos de su catálogo para este Día Mundial del Libro, con un tipo de letra que ayuda a leer a las personas afectadas por la dislexia.

En ella se pueden consultar y descargar de forma gratuita las más de 5.000 obras adaptadas que reúne la biblioteca online.