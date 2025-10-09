Sant Josep aprueba solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica

IBIZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado en un pleno extraordinario solicitar al Consejo de Ministros la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil tras las inundaciones del 30 de septiembre.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en la propuesta se recoge una petición formal al Gobierno para acceder a las ayudas y medidas previstas en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil y al Real decreto 307/2005, que regula las subvenciones derivadas de emergencias o catástrofes naturales.

El pasado día 30, el municipio sufrió graves afectaciones en infraestructuras municipales como los polideportivos de Can Guerxo y Can Burgos, centros educativos y en la Unidad Básica de Salud de Cala de Bou, además de en vías públicas y playas.

Durante el momento más crítico, se recibieron más de 200 llamadas que derivaron en 45 avisos de diversa gravedad.

El Ayuntamiento ha destacado que el importe necesario para restablecer la normalidad ascenderá a centenares de miles de euros, por lo que es "imprescindible" la colaboración de las administraciones.

SANTA EULÀRIA

Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado adelante por unanimidad la solicitud al Consejo de Ministros para que declare el término municipal como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, a causa de los daños causados por el episodio de lluvias torrenciales e inundaciones del pasado 30 de septiembre.