Sant Llorenç des Cardassar nombra a Juan Llull como hijo adoptivo del municipio

Acto de nombramiento del fundador y presidente de la cadena Hipotels, Juan Lull, como hijo adoptivo de Sant Llorenç des Cardassar - CAIB

Prohens: "Homenajeamos la historia de un hombre humilde, con el carácter propio de la gente de esta tierra"

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha nombrado al fundador y presidente de la cadena Hipotels, Juan Lull, como hijo adoptivo del municipio.

El nombramiento se ha hecho este jueves en un pleno extraordinario que ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde del municipio, Jaume Soler, entre otras autoridades.

"Juan Llull e Hipotels no sería lo mismo sin toda la gente desde alcaldes hasta trabajadores de este municipio que desde el principio han colaborado con nosotros", ha dicho el fundador de la cadena, quien ha asegurado que este jueves ha sido "uno de los días más felices" de su vida.

Tras el acuerdo de nombramiento y la entrega de la distinción de hijo adoptivo a Juan Llull, Prohens ha trasladado su enhorabuena al fundador de la cadena hotelera por el "merecido" nombramiento y ha puesto en valor su trayectoria.

"Homenajeamos la historia de un hombre humilde, con el carácter propio de la gente de esta tierra, que trabaja con esfuerzo, constancia y sacrificio", ha señalado la presidenta, quien ha agradecido el "trabajo y valentía" de Llull.

Según Prohens, Juan Llull forma parte de "una generación de emprendedores que transformaron Baleares y que la convirtieron en una potencia turística a nivel internacional sin perder nunca sus raíces".

"Se ha homenajeado mucho más que un empresario, se ha homenajeado sobre todo una forma de entender el sector turístico, respetuoso con el entorno y con el convencimiento de que los trabajadores son parte de su familia", ha agregado Prohens.