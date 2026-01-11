El 'Sant Sebastià Petit' de Palma llena de actividades el Parc de Sa Riera - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El 'Sant Sebastià Petit' de Palma ha llenado de actividades, este domingo, el Parc de Sa Riera, para hacer también partícipes de la celebración del patrón de la ciudad a los más pequeños.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, este domingo el Parc de Sa Riera ha acogido la celebración del 'Sant Sebastià Petit'.
Durante la mañana, ha habido una amplia programación familiar y lúdica, que ha consistido en espectáculos musicales, teatro, circo, juegos, talleres, pasacalles y otras muchas actividades.
El circo ha disfrutado de un especial protagonismo durante la jornada, ha destacado el Consistorio.
El especial protagonismo del que ha disfrutado el circo se ha debido a propuestas como 'Gran Hotel', 'Circo Mecánico' y 'Mundo Pirata', junto con espectáculos de equilibrismo y acrobacias aéreas.