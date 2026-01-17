S'Arracó inaugura las 'Beneïdes' del municipio de Andratx pese a la amenaza de mal tiempo - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

S'Arracó ha inaugurado las 'Beneïdes' del municipio de Andratx pese a la amenaza de mal tiempo.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Andratx ha informado que la localidad de s'Arracó ha celebrado este sábado tarde las primeras 'Beneïdes' del municipio, dando así el pistoletazo de salida a una de las tradiciones más arraigadas del calendario festivo local. Este domingo será el turno del pueblo de Andratx, mientras que Port d'Andratx acogerá la celebración el próximo sábado día 24.

Contra todo pronóstico y pese a las malas condiciones meteorológicas en la zona, finalmente una veintena de carrozas engalanadas y numerosas monturas han recorrido las principales calles de s'Arracó, acompañadas por la música de la Banda de Xeremiers d'Andratx, que ha animado el desfile durante todo el recorrido.

A las puertas de la parroquia, el rector Joan Bordoy ha sido el encargado de bendecir a todos los animales participantes, así como a las personas que han desfilado frente al templo, en un acto seguido con atención por vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada por otros regidores del equipo de gobierno municipal, ha estado presente durante la bendición y ha participado en el reparto de una ensaimada a cada uno de los participantes, poniendo el broche final a una jornada marcada por la tradición y la participación popular. Durante el acto, Protección Civil de Andratx y Policía Local ha velado por el correcto desarrollo de la celebración y la seguridad del recorrido.