Satse exige al IbSalut el pago de los atrasos de la carrera profesional de enfermeras y fisioterapeutas desde 2018

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) Baleares ha reclamado al IbSalut que pague las cantidades atrasadas por la carrera profesional de enfermeras y fisioterapeutas desde 2018

De este modo, la organización sindical ha solicitado que cumpla el acuerdo negociado y firmado sobre carrera profesional en julio de 2024.

En un comunicado, el Satse ha afirmado que este pago se deriva de la "multitud de demandas" que interpusieron estos empleados para que se realizaran las convocatorias paralizadas desde 2018 y se reconocieran los atrasos de nómina correspondientes.

En dicho acuerdo, se recogía el compromiso del IbSalut de reconocer los niveles de carrera y los atrasos de nómina correspondientes al período 2018-2025. En la actualidad, 17 meses después, los profesionales afectados por la falta de convocatorias solo percibieron en 2024 una pequeña parte de los atrasos correspondientes a los años 2018 y 2019. Durante 2025, el IbSalut "no ha efectuado ningún pago" correspondiente a esos años, ni a los años posteriores de 2020 a 2024.

En este sentido, Satse recuerda que el Govern se negó a calendarizar el abono de atrasos en el marco del acuerdo, cuestión que hubiera regulado la inclusión de partidas presupuestarias anuales para devolver esta deuda a los profesionales, por lo que queda a su decisión unilateral las cantidades que se destinan, qué períodos de deuda se abonan cada vez, con qué periodicidad y en qué nómina.

"Esta situación genera un gran malestar entre las profesionales afectadas, que no saben ni en qué momento, ni en qué plazos ni de qué manera van a cobrar lo que se les adeuda", han sostenido.

Satse ha reclamado, mediante una carta al director general del IbSalut, Javier Ureña, que abone "de inmediato" lo que se debe a las profesionales desde hace años o que lo calendarice en unos plazos "lógicos" que permitan a las afectadas "tener la seguridad de en qué momento van a percibir las cantidades que les pertenecen".

Satse ha acusado al IbSalut de estar "incumpliendo sistemáticamente" acuerdos ya firmados, al "negarse a negociar nada relevante" en la mesa sectorial y espera que todo esto "no sean maniobras de distracción para agotar el tiempo de legislatura sin abonar los atrasos e implementar los acuerdos pendientes de cumplir".