Los secretarios de centros educativos recibirán formación en el programa Llull de gestión integral. - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios de los centros educativos de Baleares recibirán formación en el programa de gestión integral Llull, según ha anunciado este lunes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante un encuentro.

La Conselleria ha mantenido una reunión de trabajo con los secretarios de los centros educativos públicos, un encuentro que ha servido para compartir información, escuchar aportaciones y avanzar en diferentes cuestiones de interés para los centros.

En la reunión han participado el conseller Vera, el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y el secretario general de la Conselleria, Tomeu Riera.

Durante la reunión se ha abordado el estado de implantación del nuevo programa de gestión integral Llull, que ha comenzado a funcionar este curso escolar y que representa un paso importante en el proceso de modernización de la gestión educativa.

El conseller Vera ha anunciado un plan de formación del programa Llull y ha indicado que a finales de abril se llevará a cabo una formación general intensiva de tres días, dirigida a los centros educativos y centrada en el funcionamiento global de la aplicación.

Esta formación se enmarca en la apuesta de la Conselleria por acompañar a los centros educativos en el proceso de transformación digital, dotándolos de los recursos y el apoyo necesarios para que el nuevo sistema contribuya a simplificar procesos, mejorar la organización y optimizar la gestión diaria.