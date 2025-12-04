El sector turístico y científico abordan los retos vinculados a la gestión hídrica y la sostenibilidad. - FEHM

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales se han dado cita en el III Fórum Agua y Turismo, que ha reunido a representantes del sector turístico, administraciones públicas, universidades y centros tecnológicos, para abordar, desde un enfoque técnico y basado en datos, los retos y oportunidades vinculados a la gestión sostenible del agua.

Se trata del principal encuentro técnico de Baleares sobre gestión hídrica, organizado por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y el Clúster de la Industria Química de Baleares (CliQIB).

El encuentro, patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y celebrado por tercer año consecutivo, ha consolidado su papel como punto de referencia en análisis, transferencia de conocimiento y validación técnica en torno a la gestión eficiente del agua, un recurso determinante para el funcionamiento del sistema turístico y productivo de Baleares.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha destacado en la apertura que la gestión del agua exige decisiones fundamentadas en información rigurosa, tecnología contrastada y coordinación entre todos los actores del territorio.

Aguiló ha recordado que el sector hotelero mallorquín -860 hoteles, 200.000 plazas y más de 3.000 millones de euros de inversión en modernización en diez años- ha puesto en marcha iniciativas exitosas orientadas a la eficiencia hídrica y la mejora de procesos.

Por parte del Govern, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado la apuesta del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) por el ciclo del agua, destacando que dos de cada tres euros aportados por el turismo se destinan actualmente a proyectos ambientales y hídricos.

Bauzà ha explicado que la convocatoria específica de 57,4 millones de euros permite a los ayuntamientos modernizar infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

El conseller ha reconocido que el sector público no siempre ha avanzado al mismo ritmo que el privado y que, durante años, se han aplazado decisiones necesarias sobre fugas, depuración y salinización. Aun así, ha asegurado que el actual Ejecutivo se ha comprometido a trabajar con lealtad, rigor y visión de futuro para convertir Baleares en un territorio que gestiona el agua como el recurso estratégico que es, invitando el sector turístico a continuar liderando procesos de innovación y responsabilidad.

Por su parte, el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reforzado este mensaje recordando que el Govern "ha situado el agua en el centro de la agenda política" y que este cambio de enfoque permite planificar el ciclo del agua pensando también en la competitividad turística.

Lafuente ha subrayado que las inversiones impulsadas desde la ITS y desde las diferentes herramientas financieras del Govern permiten "orientar recursos hacia infraestructuras que no siempre se ven, pero que son las que sostienen el día a día de estas islas" y ha insistido que "no es hablar solo de cañerías y depuradoras, sino de futuro económico y de calidad del destino".

El responsable del Mar y Ciclo del Agua ha defendido que esta apuesta solo tendrá éxito si se avanza hacia un modelo de corresponsabilidad con el sector turístico y ha alentado los establecimientos a reforzar las medidas de ahorro, eficiencia y reutilización, recordando que el resultado final depende también de lo que se hace "dentro de cada hotel, de cada establecimiento y de cada vivienda turística".

"UN ACTO IMPRESCINDIBLE"

Durante su intervención, el conseller de Turismo ha agradecido al Clúster de la Industria Química y a la FEHM la organización de un espacio de debate que considera imprescindible para el presente y el futuro de Baleares.

Bauzà ha destacado la capacidad del Clúster para identificar tecnologías y soluciones dirigidas a un uso más sostenible, eficiente e inteligente del agua, así como la utilidad de su inventario de procesos y alternativas, que se ha convertido en una herramienta esencial para que los establecimientos turísticos puedan adoptar medidas de mejora con criterios informados.

También ha reconocido la trayectoria del sector hotelero, al que ha definido como un actor que hace años que entiende que la sostenibilidad y la circularidad son "no solo un deber ético, sino un activo estratégico que refuerza la competitividad de las Islas".

En su discurso, el conseller ha subrayado que el agua es un elemento que vertebra las civilizaciones y que, en el caso de las Islas, es también una pieza central del atractivo natural y de la fortaleza económica del territorio.

Ha insistido en que cuidar exige un compromiso firme y compartido entre administraciones e iniciativa privada, y ha remarcado que el Govern está actuando con "políticas sensatas, presupuesto y herramientas innovadoras" para avanzar hacia un modelo hídrico más sólido y resiliente.

APORTACIONES TÉCNICAS

A lo largo de la jornada, entre las aportaciones técnicas presentadas destacan, por parte de la Fundación Impulsa, la Hoja de Ruta Circular de Baleares, con 187 acciones específicas para mejorar la eficiencia del ciclo hídrico, con una inversión de 200 millones euros al año.

El proveedor de servicios de telecomunicaciones Wireless DNA ha dado a conocer resultados del plan piloto Artà, de 3.000 sensores instalados en la red municipal para identificación de fugas y anomalías con anticipación.

Open Cosmos ha mostrado cómo la observación satelital aporta información precisa y recurrente para la gestión de la calidad del agua, la posidonia y hábitats marinos, la erosión y dinámica litoral, volúmenes de embalses y niveles de acuíferos, así como de vertidos y actividades irregulares.

La Aetib, por su parte, ha presentado líneas de financiación vinculadas a eficiencia hídrica, energía y modernización mienrtas que la FEHM ha subrayado que el nuevo enfoque del ITS y que se priorice el ciclo del agua responde a una reivindicación histórica del sector, orientada a inversiones finalistas y medibles.