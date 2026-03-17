La segunda jornada de la huelga de médicos deja en Baleares 75 operaciones y más de 4.000 pruebas y consultas anuladas

Movilización de médicos en Baleares. - SIMEBAL

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda huelga de médicos contra el Estatuto Marco en Baleares ha provocado la cancelación de 75 operaciones, 1.933 consultas y pruebas diagnósticas y de 2.130 consultas en atención primaria.

Según los datos del IbSalut, en Mallorca se han suspendido 47 operaciones, 1.741 consultas y pruebas diagnósticas y 1.735 consultas en atención primaria.

La actividad suspendida en Menorca ha afectado a seis operaciones, 152 consultas y pruebas diagnósticas y un 101 consultas en atención primaria.

En Eivissa la huelga ha provocado la anulación de 22 operaciones, 40 consultas y pruebas diagnósticas y 294 consultas en atención primaria.

Todas ellas se suman a las 76 operaciones, 1.742 consultas y pruebas diagnósticas y de 2.140 consultas en atención primaria anuladas durante el primer día de la segunda huelga médica de este 2026, que tuvo lugar el lunes y que seguirá hasta el viernes.

EL SEGUIMIENTO SE MANTIENE

El seguimiento de la movilización se ha mantenido estable respecto al lunes y ha seguido teniendo un "impacto asistencial importante", según ha destacado el sindicato médico de Baleares (Simebal).

Destacados, como en la primera jornada, han sido el seguimiento por parte de los MIR y de servicios hospitalarios estratégicos como Anestesia, con cifras del 95% de adhesión en el Hospital Universitario de Son Espases.

En Mallorca, las consultas externas han visto como numerosos servicios se han visto afectados, con una valoración de seguimiento de entre el 75% y el 80%. En atención primaria, el paro ha rondado el 60%.

En Menorca el seguimiento se ha mantenido entre el 70% y el 75% en el ámbito hospitalario, mientras que en atención primaria ha alcanzado aproximadamente el 45%. En Eivissa y Formentera, el seguimiento de la huelga en esta primera jornada ha rondado el 70% en el ámbito hospitalario y el 40% en atención primaria.