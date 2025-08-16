Una segunda patera con 17 personas es interceptada en Formentera

Archivo - Una patera en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

FORMENTERA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una segunda patera con 17 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este sábado en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El incidente ha ocurrido en torno a las 20.30 horas. Los migrantes han sido localizados en la Playa Migjorn. En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Puesto de Formentera.

También este sábado, a las 13:50 horas se ha procedido al rescate de un total de 16 personas de origen magrebí, en línea de costa en Punta Sa Fragata, en Formentera.

En el rescate de estas 16 personas migrantes han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Guardia Civil de Formentera y Policía Local de dicha localidad.