Seis centros educativos de Son Gotleu y cerca de 600 alumnos celebran una jornada sobre ciencia inclusiva

El conseller de Educación, Antoni Vera, con alumnos de Son Gotleu - CAIB

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido este martes a la celebración de la jornada final del programa 'Ciencia inclusiva en acción', que ha reunido a cerca de 600 alumnos de centros educativos de Son Gotleu que cursan 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO en la plaza Orson Wells.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la actividad ha servido para mostrar el trabajo desarrollado durante los últimos meses, en los que el profesorado de estos centros participó en un curso de formación orientado a fomentar el interés por la ciencia y a ofrecer herramientas para que el alumnado pudiera diseñar y llevar a cabo sus propios experimentos en el aula.

A lo largo de la mañana, los estudiantes han recorrido 15 estands dedicados a diferentes conceptos científicos. Algunos han sido dinamizados por los propios alumnos, que han explicado los experimentos que han desarrollado en clase, mientras que otros han estado a cargo de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Los centros que han participado en este programa han sido CEIP Joan Capó, CEIPIESO Gabriel Vallseca, CC Sant Josep Obrer, CC Corpus Christi, CC La Miraculosa e IES Josep Sureda i Blanes. El profesorado de estos centros recibió una formación específica de 12 horas, organizada por el Servicio de Formación Permanente del Profesorado de la Conselleria y el CEP de Palma, para dotarlos de herramientas para trabajar la ciencia de forma transversal y significativa en el aula.

Los objetivos del programa son fomentar vocaciones científicas entre el alumnado en situación de vulnerabilidad, construir e impulsar actividades competenciales que permitan aprender ciencia de manera práctica y experimental, facilitar la participación social en la ciencia promoviendo actividades abiertas a cualquier disciplina científica, fomentar la cultura y la competencia científica y promover una red de centros.

La iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con la UIB a través del Programa de Orientación y Transición a la Universidad (Port-UIB), que también ha distribuido folletos con experimentos sencillos para que las familias puedan seguir fomentando la curiosidad científica en casa, y con la AECC (Asociación Española contra el Cáncer). La jornada ha convertido la plaza en un espacio abierto y participativo donde el alumnado ha podido experimentar, descubrir y compartir conocimiento de manera práctica y vivencial.