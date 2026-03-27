Semana Santa 2026 en Palma: horario y recorrido de la procesión de los Estendarts este Viernes de Dolores

Archivo - Varios cofrades procesión del Cristo de la Sangre, a 6 de abril de 2023, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Palma arrancan este viernes, el conocido como Viernes de Dolores, con la tradicional procesión de los Estendarts.

Las 33 cofradías de 'Ciutat', representadas cada una por varios cofrades, dan de este modo el pistoletazo de salida al programa de desfiles procesionales de la Semana Santa de la capital balear y que seguirán a lo largo de los próximos días, también con las celebraciones litúrgicas.

Este es el horario y el recorrido de la procesión de los Estendarts.

Las cofradías de Palma que participan saldrán a las 19.00 horas de la Iglesia de San Felipe Neri y recorrerán la calle de San Miguel, Plaza Mayor, calle Colón, plaza de Cort, y Palau Reial, hasta la Catedral de Mallorca.

Los cofrades entrarán en la Seu con los estandartes por el portal Mayor y los llevarán en procesión hasta la capilla Real.

Seguidamente, a las 20.00 horas, empezará una misa presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.