Semana Santa 2026 en Palma: horarios de las celebraciones en la Catedral

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Mallorca se prepara para la Semana Santa de 2025, del 29 de marzo al 5 de abril, y dentro de los diferentes actos y procesiones destacan también las celebraciones litúrgicas en la Seu, que congregan a gran cantidad de fieles.
El Triduo Pascual concentra las celebraciones más señaladas en la liturgia católica, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, aunque el programa arranca unos días antes con la celebración del Domingo de Ramos.
En el caso de la Catedral de Mallorca, la celebración del Domingo de Ramos comenzará a las 10.00 horas con la bendición de los ramos frente al Palacio Episcopal, tras lo cual seguirá una procesión y la misa.
El Jueves Santo, la misa de la Santa Cena del Señor se celebrará a las 18.00 horas. Asimismo, el Viernes Santo, a partir de las 18.00 horas, la Catedral acoge la celebración de la Pasión del Señor a la que seguirá la procesión del Santo Entierro.
Al día siguiente, la Seu acogerá la Vigilia Pascual, a las 22.00 horas. Las celebraciones concluyen el Domingo de Resurrección.
A continuación, se ofrece un horario detallado de las celebración litúrgicas en las diferentes parroquias e iglesias de Palma.
DOMINGO DE RAMOS
- 08.30 horas: monasterio de Santa Teresa de Jesús.
- 08.45 horas: iglesia de Sa Garriga.
- 09.00 horas: parroquia de Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat (La Real), la Puríssima Concepció (Sa Vileta) y Santa Maria Assumpta (Badies).
- 09.30 horas: Convent dels Caputxins y Centre Penitenciari.
- 10.00 horas: iglesia de la Mercè, Santa Catalina Thomàs, la Missió, Sant Pius X, Santa Antoni Abat (Son Ferriol), Sant Marçal (sa Cabaneta), de Ntra. Sra. de la Lactància (s'Arenal), de Sant Antoni de la Platja (Can Pastilla), Sant Alonso Rodríguez (Pont d'Inca), Sant Isidre (s'Aranjassa) y Sant Josep del Terme (sa Indioteria).
- 10.30 horas: parroquia de Crist Rei (es Vivero), Sant Ferran (Playa de Palma) y Sant Francesc d'Assís (es Pil·larí).
- 11.00 horas: parroquia del Beat Ramon Llull, de la Font de Déu (La Real), Santa Teresa de l'Infant Jesús (Son Armadans), en la Transfiguració del Senyor (Gènova), Resurrecció, Santa Margalida (Castrense), Sagrada Familia, Sant Roc (Son Roca), Mare de Déu de Montserrat, Ntra. Sra. del Remei (es Molinar), Sant Jordi, Sant Josep Obrer, Sant Alonso Rodríguez y Santíssima Trinitat.
- 11.30 horas: parroquia de l'Assumpció (Son Espanyolet), en el Santuari de la Sang, Sant Pau (Son Dameto), Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Agustí, Son Sardina, Hospital Sant Joan de Déu, basílica de Sant Francesc, parroquia de Sant Llàtzer (Pla de na Tesa), Ntra. Sra. de la Soledat y Ntra. Sra. del Carme (Pòrtol).
- 11.45 horas: Sant Jaume.
- 12.00 horas: l'Encarnació, Mare de Déu del Socors, Santa Eulàlia, la Immaculada Concepció (Sant Magí), Santa Creu, Immaculat Cor de Maria, La Seu, Santa Clara, cripta de Santa Creu, Sant Pius X, La Porciúncula, Ntra. Sra. del Roser, Sagrat Cor, Sant Joan d'Àvila y Ntra. Sra. del Carme (Coll d'en Rabassa).
- 12.15 horas: Sant Sebastià.
- 12.30 horas: Sant Francesc de Paula, la Mercè, santuario de la Bonanova, Ntra. Sra. de la Salut (El Terreno), Sant Josep Obrer, Santíssima Trinitat, Sant Júniper (es Figueral).
- 13.00 horas: Sant Felip Neri.
- 17.00 horas: Sant Pius X y Sant Alonso Rodríguez (17.15 horas).
- 18.00 horas: Santa Margalida.
- 18.30 horas: la Missió, la Mercè y Sant Nicolau.
- 19.00 horas: parroquia del Beat Ramon Llull, monasterio de la Puríssima Concepció de Franciscanes TOR, La Seu, Sant Marçal, Santíssima Trinitat.
- 20.00 horas: Sant Sebastià, la Font de Déu, Sant Francesc de Paula, la Immaculada Concepció, l'Assumpció, Caputxins, Ntra. Sra. de la Lactància, Sant Pius X y Sant Antoni Abat.
- 20.15 horas: Sant Nicolau.
- 20.30 horas: Santa Catalina Thomàs.
JUEVES SANTO
- 16.30 horas: convento de Santa Magdalena.
- 17.00 horas: Sant Miquel, la Sang, Santa Eulàlia, Sant Felip Neri, la Mercè, Hospital Juaneda Miramar, Sagrat Cor, Sant Joan d'Àvila y Sant Ferran.
- 17.30 horas: la Missió y monasterio de Santa Teresa de Jesús.
- 18.00 horas: Sant Jaume, Sant Francesc, Santa Creu, Sant Sebastià, la Immaculada Concepción, Santa Catalina Thomàs, l'Assumpció, Santa Teresa, Beat Ramon Llull, Caputxins, Mare de Déu del Socors, l'Encarnació, la Resurrección, la Puríssima Concepció, Santa Margalida, Sant Agustí, la Transfiguració, Sant Josep Obrer, Sant Pius X, el Carme, Sant Alonso Rodríguez, Crist Rei, la Mare de Déu de Montserrat, la Porciúncula y Sant Francesc d'Assís y Hospital Sant Joan de Déu.
- 18.30 horas: Sant Nicolau, l'Inmaculat Cor de Maria, de Ntra. Sra. del Carme y Sant Alonso Rodríguez.
- 19.00 horas: Santíssima Trinitat, Sant Josep del Terme (con procesión posterior), la Soledat, Sant Antoni Abat, Santa Clara y Puríssima Concepció de Franciscanes TOR.
- 19.30 horas: Sant Pau, Sant Bartomeu, Ntra. Sra. de la Bonanova, Sagrada Família, Son Sardina y Sant Antoni de la Platja.
- 20.00 horas: parroquia de Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat, Sant Francesc de Paula, Ntra. Sra. de la Lactància, Sant Marçal (sa Cabaneta), Ntra. Sra. del Roser, Ntra. Sra. del Remei, parroquia de Sant Jordi y Sant Llàtzer.
VIERNES SANTO
- 12.00 horas: Sant Jaume ('Sermó de les Set Paraules') y residencia Sant Josep (12.15 horas).
- 13.00 horas: Santa Creu y de Sant Ferran.
- 15.00 horas: Sant Josep del Terme.
- 16.30 horas: Santa Magdalena.
- 17.00 horas: Sant Miquel, Sant Francesc, Santa Eulàlia, Sant Felip Neri, Sant Nicolau, Santa Catalina Thomàs, l'Immaculat Cor, Socors, Caputxins, Santa Clara, Santa Teresa de Jesús, Hospital Juaneda, parroquia Sagrat Cor, Sant Joan d'Àvila, Sant Alonso Rodríguez, Sant Alonso Maria Emperadriu de la Xina (17.15 horas) y la Missió (17.30 horas).
- 18.00 horas: Sant Jaume, Sant Magí, Son Espanyolet, Son Armadans, Sant Sebastià, Beat Ramon Llull, l'Encarnació, la Resurrección, Sant Pau, Santa Margalida, Sant Agustí, sa Vileta, la Sagrada Família, Sant Pius X, la Lactància, Sant Marçal, Sant Llàtzer, Sant Josep Obrer, Sant Alonso Rodríguez, Crist Rei, Montserrat, la Porciúncula y Sant Francesc d'Assís.
- 18.30 horas: santuario de l'Anunciació de Maria - la Sang y Sant Antoni de la Platja.
- 19.00 horas: Sant Bartomeu, Ntra. Sra. de la Bonanova, Son Sardina, Santíssima Trinitat, Ntra. Sra. de la Soledat y Sant Antoni.
- 20.00 horas: Ntra. Sra. del Carme, Ntra. Sra. del Roser, Sant Jordi, Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat y Sant Francesc de Paula.
VIGILIA PASCUAL
- 17.00 horas: Sant Felip Neri, Hospital Juaneda y Santa Margalida.
- 18.00 horas: la Resurrecció, residencia Sant Josep, la Transfiguració del Senyor, Puríssima Concepció, Sant Pius X, Crist Rei y la Missió y Sant Alonso Rodríguez (18.30 horas).
- 19.00 horas: Santa Eulàlia, Sant Sebastià, Santa Teresa de l'Infant Jesús, Sant Agusti, Beat Ramon Llull, Puríssima Concepció de Franciscanes TOR, Santíssima Trinitat, Ntra. Sra. del Remei, la Porcíncula, Ntra. Sra de la Soledat, Ntra. Sra. del Carme, Sant Francesc d'Assís, Sant Josep del Terme y Sant Josep Obrer.
- 19.30 horas: Sant Alonso Rodríguez, la Sang, la Mercè, Son Sardina y Ntra. Sra. de la Bonanova.
- 20.00 horas: Sant Francesc, Sant Nicolau, Santa Creu, Sant Jume, Sant Miquel, Caputxins, Sant Roc, Sagrat Cor, Sant Jordi, Ntra. Sra. del Roser, Sant Llàtzer, Ntra. Sra. del Carme.
- 20.30 horas: Sant Antoni Abat, Mare de Déu dels Socors y Sant Francesc de Paula.
- 21.00 horas: l'Encarnació, l'Assumpció, Immaculada Concepció, Sagrada Familia, l'Immaculat Cor de Maria, Sant Marçal, Sant Ferran.
- 22.00 horas: La Seu, Santa Catalina Thomàs, Santa Magdalena.
- 23.00 horas: Sant Bartomeu, Santa Clara y Sant Alonso Rodríguez Maria Emperadriu de la Xina (23.15 horas)