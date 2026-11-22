La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, y el candidato de Sa Unió al Senado, Vicent Tur, este domingo en Formentera.- PP

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, y la líder del partido en Baleares, Marga Prohens, han asegurado que si el 'popular' Alberto Núñez Feijóo es investido presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre aprobará una nueva ley de costas que proteja los negocios, viviendas y núcleos tradicionales de Formentera.

De este modo se han expresado este domingo durante su visita a la playa dels Arenals de la menor de las Pitiusas, una de las zonas afectadas por la actual normativa nacional de delimitación de costas, según ha informado el PP en un comunicado.

"Frente a un Gobierno que ha legislado de espaldas a Formentera y ha puesto en riesgo su patrimonio y su forma de vida, Feijóo se compromete a aprobar una nueva ley de costas con reglas claras, seguridad jurídica y soluciones para los núcleos históricos", ha dicho la líder autonómica.

Prohens ha denunciado públicamente que el reglamento de costas y los deslindes impulsados durante los últimos ocho años "ignoran las particularidades del litoral de la isla y amenazan a familias y empresarios". Aunque el Parlament esté tramitando un proyecto de ley del litoral impulsado por el Govern, ha considerado necesario que el Estado "dé un paso más".

El candidato de Sa Unió al Senado por Formentera, Vicent Tur, ha advertido de la gravedad de una situación que afecta a más de 200 familias residentes que cuentan con propiedades de más de medio siglo de antigüedad que son "totalmente legales" y cuentan "con escrituras notariales y las correspondientes licencias".

Tur ha denunciado públicamente que los intentos de introducir modificaciones en la normativa de costas que podrían perjudicar a estos propietarios y ha defendido que cualquier actuación del Estado "debe estar consensuada y tener en cuenta la realidad de Formentera, porque de lo contrario solo conseguirá empeorar la situación de los residentes".

"A partir del 29 de noviembre trabajaremos para frenar estas modificaciones y defender los derechos de todas las familias afectadas", se ha comprometido.

PATERAS Y MENORES MIGRANTES

Prohens ha aprovechado su visita a Formentera para advertir de la elevada presión migratoria que soporta la isla, donde en lo que va de año han llegado alrededor de 3.500 personas en patera.

"El cementerio de pateras que hemos visitado hoy es el símbolo del abandono de Sánchez. No podemos permitir que Formentera se convierta en otro El Hierro", ha subrayado.

Frente a esta situación, ha defendido el compromiso de Feijóo de "recuperar el control de las fronteras y establecer una política migratoria que permita decidir quién entra en España, cómo y para qué".

También ha reclamado que los menores migrantes --en Formentera hay casi 300 tutelados-- que mantienen contacto con sus familias sean devueltos a sus países de origen.

"Formentera no puede seguir pagando las consecuencias de la política migratoria errática de Sánchez. Necesitamos orden, seguridad y un Gobierno que asuma sus responsabilidades", ha insistido.

EL VOTO PARA TUR

Sémper, 'número tres' de la lista del PP al Congreso por Madrid, ha considerado que "el mejor compromiso" que su partido puede ofrecer a los ciudadanos de Formentera es "contar con personas que conocen la isla, sus problemas y que tienen la determinación de resolverlos".

"Después de cuatro años en los que el Gobierno ha dado la espalda a los problemas reales de los ciudadanos y ha convertido la política en un escándalo permanente, el PP ofrece soluciones concretas a cuestiones como la vivienda, la inmigración o los problemas específicos de Formentera", ha reivindicado.

El portavoz 'popular', en ese sentido, ha pedido el voto para que Tur pueda convertirse en el primer senador propio de la historia de la isla y "ser su voz" en las instituciones nacionales.

"Formentera merece tener voz propia en Madrid, una voz que defienda los intereses de la isla por encima de todo y de todos. Y nadie mejor que Vicent Tur, que conoce sus problemas y lleva años defendiendo Formentera desde la sociedad civil", ha concluido Prohens.