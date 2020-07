Senado insta al Gobierno a aprobar un plan de reactivación del turismo canario y Vidal critica la sumisión de PP y PSIB

El senador autonómico Vicenç Vidal. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha conseguido obtener el respaldo mayoritario del Senado a una moción en la que se insta al Gobierno a la aprobación de un plan específico para la reactivación del sector turístico en Canarias, por lo que el senador de designación autonómica por Baleares, Vicenç Vidal, ha criticado que no se haya aprobado ninguna referencia a la comunidad balear.

El senador de ASG, Fabián Chinea, ha explicado durante la defensa de la moción en el Pleno de control de la Cámara Alta, que su formación logró un acuerdo con el PSOE para lograr perfilar este texto que busca diseñar un proyecto exclusivo para Canarias dada "singularidad y su insularidad". "El Plan que presentó el Gobierno, aparte de que llega tarde, no es válido para mi tierra. Aplicar las mismas medidas para un territorio diferente es obviar una realidad", ha reivindicado durante su locución Chinea.

El senador canario ha asegurado que su agrupación será "muy exigente" en la fiscalización de ese plan que pretende reactivar el sector turístico en la comunidad canaria tras los efectos que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Por su parte, el senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha cargado duramente contra el PSOE por no incluir al archipiélago balear dentro del pacto al que han llegado con la Agrupación Socialista Gomera. Visiblemente enfadado, ha reprochado que "no se reconozca" la singularidad también de este territorio.

No obstante, ha mostrado su alegría por la moción que logrará sacar adelante el senador canario, que contará con el apoyo de los grupos que conforman la Cámara Alta y tan sólo con la abstención del PNV y ERC, según han fijado la postura sus propios portavoces.

Durante el debate, Vidal ha acusado de "sumisión" a los senadores baleares de PSIB y PP por no apoyar su propuesta de inclusión de Baleares a esta moción del Senado y ha considerado que "sólo se puede explicar desde la dejadez el hecho de que el PSOE y el PP, ante una moción sobre turismo e insularidad que proponía un plan especial para Canarias, no hayan hecho ni una mención a Baleares y a la posibilidad de incluirla".

Según el senador ecosoberanista, ni José Vicente Marí Bosó -senador del PP ibicenco-, ni Cosme Bonet -senador del PSIB- no han tenido valentía. "Es patético que no hayan hecho ni un gesto para intentar que Baleares tengan un plan de reactivación que merecen", ha dicho.

Así, ha criticado "el doble discurso" de PP y PSOE en relación "a la defensa de los interesas de la comunidad que deja "cualquier declaración de la presidenta Francina Armengol o de Biel Company en puro papel mojado". "Hoy es un buen día para Canarias y nefasto para Baleares", ha zanjado Vidal.